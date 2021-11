Potiguar passa mal e tem sintomas de AVC após notícia de morte de Marília Mendonça

Imagem: Divulgação



A morte prematura da cantora Marília Mendonça foi impactante para muita gente e comoveu o Brasil. A prova disso é que logo após a notícia do acidente foram registradas muitas entradas ao Hospital tanto de famosos quanto de anônimos e fãs da artista.

Roberta Miranda, por exemplo, foi uma musicista que chegou a ser internada e sofreu bastante com um pico hipertensivo logo após a notícia, felizmente sendo liberada horas depois.

Esse fenômeno se repetiu em todos os lugares do Brasil onde a imprensa noticiou casos de atendimento hospitalar devido ao declínio emocional pela morte da cantora.

No interior do estado do Rio Grande do Norte um fato chamou a atenção. Segundo informações de profissionais de saúde uma senhora chegou a ter sintomas de AVC com Hemiparesia e hemiplegia onde a família relatou que foi desencadeada logo após assistir a cobertura da TV com a morte de Marília.

Até o fechamento da matéria não tivemos conhecimento da evolução do caso da senhora. Mas o que levamos disso é que emoções fortes mesmo que com pessoas desconhecidas geram transtornos incalculáveis para a saúde.

P.S. O Brasil chorou a morte de um ícone da música e um ser humano que transbordava amor por onde passava e que isso impactou uma sociedade que ultimamente vem passando por muitos problemas, disputas e divisões. Desejamos saúde e consolo a todo o povo brasileiro.