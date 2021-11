8ª Mostra de Cinema de Gostoso acontece de 26 a 30 de novembro na Praia do Maceió

Imagem: Divulgação





Com o pé na areia, sob a luz da lua e vento abundante, as cadeiras “espreguiçadeiras” se espalham ao longo da praia, em São Miguel do Gostoso- RN, para receber a 8ª edição da Mostra de Cinema de Gostoso que acontece de 26 a 30 de novembro. O evento, que possui entrada gratuita, entrou para o calendário turístico oficial do Estado; tem o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria de Estado do Turismo, EMPROTUR - Empresa Potiguar de Promoção Turística e Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso.





O palco principal da mostra é a sala ao ar livre montada na Praia do Maceió, onde acontecem as sessões com o melhor do cinema atual. 600 cadeiras espreguiçadeiras acomodam o público para apreciar uma projeção 2K e som 5.1 em uma tela de 12m x 6,5m proporcionando uma experiência imersiva como a de uma sala de cinema de alta tecnologia. Na programação, lançamentos cinematográficos brasileiros, entre mostras Competitiva, Panorama, Infantil e Sessões Especiais.

A cidade de Gostoso, antes procurada pelos turistas em função do esporte náutico, beach tennis, futebol de areia entre outras atividades, é agora também pelo Cinema ao ar livre!

A Mostra de Cinema de Gostoso é uma realização da Heco Produções, CDHEC – Coletivo de Direitos Humanos, Ecologia, Cultura e Cidadania e Guajirú Produções; com patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Apoio: Sebrae RN, BrLab, e apoio institucional da Prefeitura do Município de São Miguel do Gostoso.

São Miguel do Gostoso

O vilarejo chamado Gostoso foi criado no dia 29 de setembro de 1884 pela ação do frei João do Amor Divino, justamente no Dia de São Miguel Arcanjo. Segundo a tradição oral da cidade, nessa data, o missionário instalou um cruzeiro na localidade conhecida como Maceió e realizou uma missa para marcar o ensejo. Lá ficaram acontecendo celebrações católicas, batizados e casamentos. Depois, por algum tempo, o local foi utilizado também como cemitério de crianças, chamadas na região de “anjinhos”, fato que nomeia a atual Praça dos Anjos.

Origem do Nome

Baseado no conhecimento popular, a história conta que no início havia na comunidade um célebre e hospitaleiro senhor chamado Manoel. Dizem que acolhia viajantes e mascates em sua residência e, como de costume à época, reunia todos ao lado da casa para longas e agradáveis conversas. Detentor de uma narrativa e humor peculiares, S. Manoel, após cada relato engraçado sorria e gargalhava bastante, se destacando dos demais participantes. Logo ficou conhecido como S. Manoel Gostoso, por sua risada “gostosa”. A fama espalhou-se pela região e o lugarejo passou a carregar esse nome, em referência ao ilustre morador.

De acordo com relato de anciões nativos, em 29 de setembro de 1899, um dos primeiros moradores do povoado, Miguel Félix Martins, em cumprimento a uma promessa, construiu uma capela em homenagem a São Miguel, onde depositou uma imagem do santo. Com a participação da população nos ritos religiosos e a escolha natural do santo padroeiro da cidade, a devoção ao arcanjo levou a comunidade a ser chamada de São Miguel.

Como já havia uma nomenclatura inicial, os moradores uniram os dois nomes e passaram a chamar a cidade de São Miguel do Gostoso, segundo a história popular.