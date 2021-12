Hospital Geral Dr. João Machado abre leitos clínicos gerais e vasculares

Foram abertos, hoje, quinze leitos, sendo cinco de enfermaria geral e dez vasculares, com planejamento para abertura de mais 15 no dia 3 de janeiro, totalizando 30 leitos





Diminuir a fila de espera por leitos gerais e acelerar as cirurgias vasculares no Rio Grande do Norte. Esses são os principais objetivos da abertura dos leitos gerais e vasculares no Hospital Geral João Machado. Hoje (20), foram abertos 15 leitos, sendo cinco de enfermaria e dez leitos exclusivamente vasculares. A previsão é a abertura de mais 15 leitos no dia 3 de janeiro, o que significa o aumento de 30 leitos em menos de um mês.





Os leitos são resultado de um trabalho de transformação da unidade em hospital geral, cumprindo a recomendação do Ministério Público e o compromisso, prioritariamente do Governo do Estado, na retaguarda dos leitos clínicos vasculares. “É importante ressaltar que o setor vascular está sendo reaberto no Hospital João Machado para atender a demanda clínica e auxiliar na rotatividade das cirurgias e cuidados com pacientes vasculares”, disse a diretora geral do HGJM, Leidiane Queiroz.





Para a abertura dos leitos, o hospital acolheu as equipes multidisciplinares, realizou treinamentos sobre a rotina institucional e programa cursos contínuos para que o atendimento seja humanizado e atenda à necessidade dos pacientes. “O setor foi todo pensado no acolhimento dos servidores com treinamento e capacitação para que a equipe seja o principal diferencial na assistência de cuidado dos pacientes, além de todo o zelo que temos com o serviço de apoio, destacando a atuação de Núcleo de Segurança do Paciente, Gestão de Risco e da Comissão de Infecção Hospitalar, que já ajudaram na organização e na acessibilidade da equipe a qualquer tipo de dúvida relacionada aos cuidados com o paciente”, informou a diretora.





Humanização





Os primeiros 15 leitos clínicos do HGJM cadastrados, disponíveis e operantes, com reforço no cuidado humanizado e na segurança do paciente estão disponibilizados em áreas batizadas com nomes de praias do Rio Grande do Norte. Genipabu, Praia da Pipa, Praia de Ponta Negra, Muriú e Praia da Redinha são parte das alas em que esses pacientes estarão.





“A nomeação das salas com nomes de praias, tanto ajuda na localização dos pacientes, da atribuição dos cuidados, como uma caracterização humanizada do cuidado. Esse é mais um diferencial da equipe. Queremos atuar em trazer conforto e o melhor resultado assistencial para o paciente, entendendo que a doença tira a pessoa da rotina e é motivo de sofrimento. Aliviar e restabelecer a saúde, seja na ambiência, na forma de tratamento ou nas terapias disponíveis é o bosso papel”, finaliza Leidiane.





O Hospital Geral Dr. João Machado conta hoje com 20 leitos de UTI Geral, 20 leitos Covid, mais de 80 leitos de saúde mental e a nova ala clínica com leitos gerais e vasculares de enfermaria.