RN envia helicóptero e bombeiros militares para ajudar nas buscas e salvamentos na Bahia

Atendendo determinação da governadora Fátima Bezerra, o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do RN e de militares do CIOPAER já estão em Ilhéus (BA). Na madrugada deste domingo, embarcaram 10 policiais do CIOPAER e 8 bombeiros militares, o helicóptero Potiguar 01, três picapes e dois botes equipados com motor para salvamento.





O helicóptero, com cinco tripulantes, saiu no início da manhã deste domingo (26), fez uma parada no estado de Alagoas para reabastecer e seguiu para Ilhéus (BA).





Outros cinco policiais do CIOPAER embarcaram na madrugada deste domingo, em uma caminhonete, levando parte dos equipamentos para operações de salvamento. Outras duas caminhonetes do Corpo de Bombeiros Militar do RN também saíram hoje, levando dois botes de alumínio, adequados a este tipo de operação de salvamento.