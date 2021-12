Mega-Sena tem prêmio de 16 milhões para quem acertar as 6 dezenas

Neste sábado (4/12), a mega sena através do concurso 2434 deverá pagar um prêmio de R$ 16.000.000,00 (16 milhões de reais) a quem acertar os seis números.

Para quem deseja acompanhar, o sorteio será feito às 20h, no Espaço Loterias Caixa, que se localiza no Terminal Rodoviário do Tietê na cidade de São Paulo.

O Prêmio ficou acumulado após o último concurso não haver ganhadores, ou seja, ninguém acertou as seis dezenas.

Se desejar, fiquem atentos ao prazo, pois as apostas, com seis números, custa R$ 4,50 e podem ser feitas somente até as 19 horas de hoje (horário de Brasília), onde pode ser realizada nas casas lotéricas da Caixa, ou pela internet através do endereço: https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/silce-web/