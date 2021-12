Projetos da Atitude Cooperação promovem ações de encerramento das atividades de 2021

Entre as ações, apresentação teatral, exposição e concerto, através dos Projetos Encena e Tocando a Vida com D’Amore





A Atitude Cooperação, desde o início deste período desafiador que o mundo atravessa, buscou junto com a equipe técnica, parceiros, colaboradores, professores e voluntários, seguir com todas as atividades realizadas pelos projetos da Instituição, por muitos meses à distância e há pouco tempo, no modo presencial. E, para comemorar mais um ano do desenvolvimento dos trabalhos, do dia 04 ao dia 11 de dezembro, o Projeto Encena e o Tocando a Vida com D’Amore irão promover algumas ações.





Neste sábado, dia 04, o Encena (Teatro) realiza o encerramento das atividades do segundo semestre, a partir das 14h, no Parque das Dunas, com a seguinte programação: 14h às 17h, os alunos do “Tecendo arte no fio” – um desdobramento do Encena - fazem a exposição e venda dos produtos produzidos neste ano, no espaço Folha das Artes. Entre as peças, máscaras, bolsas, panos de prato, conjuntos de cozinha, peças de crochê e muitos outros artesanatos.





E, às 16h, tem o espetáculo “Titina e a fada dos sonhos”, com o elenco do Abrace Coletivo de Criação, no Anfiteatro Pau-Brasil. A peça é uma adaptação do livro “O teatro mágico de Junior Dalberto” e conta a história de uma menina muito curiosa. Ao lado dela estão as personagens Tio Beto, Príncipe, Saci, Bicho Papão e a Fada dos Sonhos.





O Encena é uma realização da Atitude Cooperação, Diana Fontes, Abrace Coletivo Artístico e Tecendo Arte no Fio. Tem patrocínio da Prefeitura do Natal, por meio da Lei Djalma Maranhão e Unimed Natal. Nesta ação conta com apoio do SEBRAE e Parque das Dunas.





Projeto Tocando a Vida com D’Amore





Também, celebrando a conclusão das atividades do ano, o Projeto Tocando a Vida com D’Amore – que oferece o ensino da música clássica, por meio de aulas teóricas e práticas, realiza de 08 a 11 de dezembro, na sede da Atitude Cooperação, em parceria com a Escola de Música da UFRN e a Camerata Jovem de Luís Gomes/RN, um encontro imersivo entre orquestras sociais. Vivências, intercâmbios, ensaios, masterclasses com professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Será um rico processo de aprendizado e compartilhamento.





E, como resultado desta união, no dia 11 de dezembro, a Orquestra D’Amore e a Camerata Jovem de Luís Gomes/RN, apresentam na Escola de Música da UFRN, o Concerto Beatles. O evento é aberto ao público, mediante apresentação do Passaporte de Vacina (ou carteira de vacinação) e documento com foto. O concerto acontece em duas sessões, a primeira às 18h e a última às 20h. A capacidade máxima por sessão será de 125 pessoas.





As ações do Tocando a Vida tem patrocínio da Prefeitura do Natal, por meio da Lei Djalma Maranhão e Unimed Natal. Para os eventos citados acima, conta com apoio cultural da Prefeitura Municipal de Luís Gomes e Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Realização Atitude Cooperação, Tocando a Vida com D’Amore e Camerata Jovem de Luís Gomes.