Inglaterra registra recorde de casos de covid-19 e deixa mundo em alerta

De acordo com a imprensa internacional, a Inglaterra bateu um novo recorde de casos de infectatos pelo novo coronavírus. Conforme foi noticiado, quase 163 mil casos contra pouco mais de 160 mil do dia anterior. Além dessa informação o que assusta é o fato de que o número de mortos dos últimos 28 dias somavam 154 e apenas na última sexta-feira(31) foram registrada 178.





Esses números deixaram em alerta a europa, e o mundo por mostrar que a guerra contra o covid ainda não chegou ao fim.





Ao que se observa esse recorde que atingiu também o reino unido pode se ter origem no avanço da variante Ômicron que se espalhava rapidamente. Mesmo em meio a tantos casos uma notícia é que as hospitalizações e mortes ainda permanecem em níveis mais baixos do que durante as ondas anteriores.