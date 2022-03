Lollapalooza Brasil: Conheça 30 passeios para aproveitar o evento em São Paulo

São Paulo Turismo fortalece parceiras com grandes eventos, como o Lollapalooza Brasil





Essa semana será bastante agitada no Autódromo de Interlagos, palco de mais um Festival Lollapalooza Brasil, nos dias 25, 26 e 27 de março. Grandes nomes e artistas nacionais e internacionais estarão nos três dias de evento, como Emicida, Pablo Vittar, Alok, The Strokes, Foo Fighters, Miley Cyrus, Martin Garrix e muito mais.





A Prefeitura de São Paulo, por meio da São Paulo Turismo (SPTuris, empresa municipal de turismo e eventos), iniciou um trabalho para fortalecer a parceria e o apoio institucional junto a organizadores de eventos de diversos portes na cidade. O objetivo é ampliar a divulgação de atrativos turísticos e outras programações culturais, aproximando o público do evento com a capital paulista.





Segundo o presidente da SPTuris, Gustavo Pires, essa é uma oportunidade de reforçar o que São Paulo tem de melhor e tudo o que ela já oferece ao longo do ano. "A aproximação e ações com promotores de eventos contribuem para aumentar o impacto positivo deles na cidade e consolidar a imagem de São Paulo como capital dos eventos na América Latina. Vamos continuar outras parcerias semelhantes durante o ano todo", disse.





Além disso, o Observatório de Turismo e Eventos da empresa estimou movimentação de cerca de R$ 100 milhões com gastos dos turistas na capital paulista na última pesquisa realizada no Lollapalooza. "E este ano faremos novo levantamento nos três dias para calcular quanto os gastos do público e visitantes geram de impacto econômico em São Paulo", completou Gustavo Pires.





Passeios imperdíveis





Para os turistas que vão chegar de outras localidades, cerca de 50% do público do evento, e ficarão mais alguns dias antes ou depois dos shows, a SPTuris preparou uma lista com passeios imperdíveis para fazer durante o período. "São Paulo tem muitos lugares incríveis e programação cheia de exposições, peças de teatro e mais atividades que estão voltando com força nessa retomada", comentou o presidente da empresa.





"O Lollapalooza traz muita gente de fora, por isso selecionamos atrações variadas para diferentes gostos e bolsos. E também temos mais um destaque com os top 30 passeios imperdíveis se a pessoa ficar mais tempo pela capital paulista", finalizou.













Confira abaixo a lista:





1 – A selfie perfeita: faça os melhores cliques no Sampa Sky, Beco do Batman e Av. Paulista





2 – A Broadway é em SP: confira a comédia musical "A Família Addams"





3 – Roteiro autoguiado pela região do Baixo Augusta





4 – Para os fãs de rock: conheça a Galeria do Rock





5 – Teatro de comédia: peças em cartaz na cidade para dar risada





6 – Hora feliz: happy hour é na Vila Madalena





7 – Cinema: festival internacional de documentários "É tudo Verdade"





8 – Exposição "Portinari para todos" no MIS Experience





9 – Rolê barato na Paulista Aberta aos domingos





10 – Gastronomia: comida de rua no Calçadão Urbanóide





11 – Experiência imersiva da obra de Van Gogh





* Bônus – Top 30 passeios imperdíveis em São Paulo









Os detalhes de cada passeio estão no material "Acontece em SP – Especial Lollapalooza Brasil 2022":