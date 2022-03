Webinar gratuito apresenta oportunidades de estudo e trabalho na Irlanda

Escolher seu destino de intercâmbio não é uma decisão fácil. São muitos pontos a serem analisados, como as opções de curso, trabalho e custo de vida. Para facilitar essa decisão, a SEDA College irá realizar um webinar no dia 12 de abril, às 19h, sobre todas as oportunidades profissionais e de estudo na Irlanda, um dos destinos mais procurados por brasileiros.

Motivos não faltam para a escolha desse destino. Além de sua riqueza cultural, histórica, belezas naturais e hospitalidade, é uma das regiões com maior oferta e demanda de cursos de inglês, profissionalizantes e vagas nos mais diversos setores. "A área de TI é uma das mais buscadas pelos intercambistas na região, diante da alta procura no mercado em empresas de portes e ramos diferentes", explica Danilo Veloso, diretor comercial da SEDA Intercâmbios.

Compartilhando todas essas oportunidades, o webinar, denominado como Intercâmbio de Sucesso, será transmitido de forma 100% online e gratuita, com inscrições disponíveis no link a seguir: https://lp.intercambiodesucesso.com.br/.

Há mais de 12 anos no mercado, a SEDA College, fundada em Dublin pelo brasileiro Tiago Mascarenhas, foi eleita por três anos consecutivos como a melhor escola de idiomas da Irlanda. Mais de 30 mil alunos já estudaram lá, com resultados e experiências extraordinários.

Além dos cursos, serão apresentadas dicas de como conseguir uma acomodação e recuperar o dinheiro investido em pouco tempo, trabalhando no país. "Todo plano de viagem precisa de uma boa organização financeira, analisando quanto será necessário para arcar com todas as despesas. Na Irlanda, parte do valor gasto pode ser recuperado nos programas de trabalho, recebendo em Euro", ressalta Veloso.

O país possui um dos melhores ensinos do mundo com preços que cabem no bolso, especialmente, os de longa duração, que dão direito a trabalho. Quando finalizado, as chances de elevar o potencial do currículo é de 40% para o mercado internacional – característica que também deve ser levada em consideração na busca do melhor destino para sua viagem.

Nesta retomada pós-pandemia, a acessibilidade ao país tem sido fundamental. Cada região possui suas próprias regras de entrada com base na vacinação completa, que deve ser verificada antes do embarque. Favoravelmente, a Irlanda é um dos países que já libera a entrada para todos completamente imunizados – facilitados ainda mais por suas leis de imigração, que possibilitam com que brasileiros estudem e trabalhem sem empecilhos.

Com o Intercâmbio de Sucesso, a expectativa é trazer um maior esclarecimento sobre as vantagens de se estudar e trabalhar no país, diante de tantos pontos importantes a serem avaliados. "Os planos de viagem estão, finalmente, sendo desengavetados. Organizar um intercâmbio requer muito planejamento e análise, por isso, pretendemos elucidar as principais dúvidas sobre um dos destinos mais populares para terem uma experiência marcante", finaliza o diretor.

Serviço:

Intercâmbio de sucesso

Data e horário: 12 de abril, às 19h

Link para inscrição: https://lp.intercambiodesucesso.com.br/

Sobre a SEDA Intercâmbios:

https://www.sedaintercambios.com.br/

Com mais de 12 anos de mercado, a SEDA Intercâmbios foi fundada com o objetivo de conectar pessoas e democratizar o intercâmbio cultural, oferecendo experiências únicas que unem estudos, trabalho e lazer.