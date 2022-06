Natal vai sediar maior Congresso Educacional do Norte/Nordeste, a ExpoEduc 2022

Natal se tornará a capital da educação no próximo mês de julho, quando acontecerá o maior Congresso Educacional do Norte/Nordeste, a ExpoEduc 2022. O evento, marcado para os dias 29 e 30 de julho, no Centro de Convenções, irá discutir assuntos de maior relevância do contexto educacional, com a participação de palestrantes de renome nacional e que contribuem para o desenvolvimento do segmento. As inscrições já estão abertas através do expoeduc.com.br





Após o início da pandemia, se reinventar, recriar, reorganizar e inovar se tornaram mais que palavras de ordem. A transformação digital deixou de ser o futuro e se tornou realidade, fazendo com que a escola estivesse na casa de cada aluno. É nesse cenário de vasta multiplicidade e de interconectividade que a EDUCAÇÃO permeia.





Consolidada como um dos maiores eventos educacionais do Brasil, a ExpoEduc vai apresentar uma atmosfera exuberante e renovadora com a participação de grandes pensadores do país, como Rossandro Klinjey, Luiz Felipe Pondé e Max Haetinger para debater e refletir "Uma Nova Escola Para um Novo Tempo", nesse inusitado e desafiador cenário pós-pandemia.





Com uma estrutura que contará com 50 expositores e 30 palestrantes, a ExpoEduc 2022 vai permitir ao participante uma experiência rica em aprendizado, oportunidades, interação e networking no contexto educacional.





Serviço:

O que: ExpoEduc 2022

Quando: Dia 29 (Das 15h às 22h) e 30 de julho (Das 8h às 20h)

Onde: Centro de Convenções de Natal