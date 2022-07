Agaxtour em Bariloche: Temporada de Frio preferida para brasileiros

A chegada do primeiro voo a Bariloche, Argentina, no último sábado, 2 de julho, marca a inauguração da temporada no tradicional destino para o público brasileiro. Todas as expectativas de vendas da operadora foram superadas, tomando como referência a média da temporada de 2019. Faltam poucas vagas para saídas confirmadas em 29 e 30/07.





Pioneira em roteiros para Bariloche, desde 1955, a Agaxtur é criadora do termo 'Brasiloche'. Já no lançamento da temporada, comemora o sucesso de vendas para o destino de neve preferido dos brasileiros, para a prática de esqui, snowboard, rafting, paraglider e mountain bike.





"Cercado por lagos e montanhas, o cenário de Bariloche por si só é capaz de proporcionar experiências inesquecíveis", diz Aldo Leone Filho, CEO da operadora. A Agaxtur possui escritório no centro da cidade; transporte próprio (ônibus, micro-ônibus, vans, carros); pessoal qualificado, uniformizado e dedicado permanente no aeroporto.





Os pacotes com duração de sete noites, com aéreo, hospedagem nos principais hotéis do destino, passeios personalizados, em voos charters e, também, nos voos diretos da Aerolineas Argentinas e LATAM conquistaram a preferência da demanda. "Mais uma vez, a Operadora Agaxtur faz valer a força do seu know-how e do seu pioneirismo", conclui Aldo Leone Filho.