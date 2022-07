Eterno "Beiçola": Após cirurgia, ator Marcos Oliveira celebra volta à TV

Imagem: Divulgação Redes Sociais





Ainda se recuperando de uma cirurgia, o eterno intérprete de Beiçola, já tem data para voltar à TV.





Ainda se recuperando de uma cirurgia para tratar uma fístula na uretra, Marcos Oliveira, o eterno intérprete de Beiçola, já tem data para voltar à TV. E celebrou a oportunidade não só pelos ganhos financeiros, já que passou dificuldades recentemente, mas também por poder mostrar seu lado artístico.





"Foi muito legal, foi muito bom. A melhor coisa que temos na vida é o trabalho. Nem é tanto o compromisso com as coisas, como o sucesso... Mas o legal é você fazer um bom trabalho que as pessoas gostem", disse Marcos, em nota.





Antes da internação, o ator gravou uma participação em "Poliana moça", do SBT, e as cenas serão exibidas a partir desta sexta-feira, dia 15. Na trama, ele vive Romeu, o dono de um parque de diversões abandonado, que tem dificuldades em abrir mão do passado.





"Esse esse é um trabalho diferente. Não quero ser só pasteleiro, eu quero fazer outras coisas na minha vida, como esse personagem".





Com informações do IG - Último Segundo