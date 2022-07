Lençóis Paulista sediará o Rally de Inverno pelo sexto ano consecutivo

Imagem: Divulgação

A 6ª edição do Rally de Inverno começa oficialmente na sexta-feira, dia 29 de julho. Porém, antes de acelerarem, pilotos e navegadores de motos, quadriciclos e UTV’s participarão da parte burocrática da competição, toda programada para o parque de apoio do evento, localizado na Facilpa - Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista. O município é considerado a Cidade do Livro e neste período se torna também a Cidade dos Esportes. A visitação será aberta e gratuita ao público.





As vistorias técnicas e administrativas terão início às 13 horas. As disputas serão no sábado e domingo, 30 e 31, para o Campeonato Brasileiro Rally Baja. "Na sexta-feira, será um dia muito importante, no qual os veículos serão vistoriados em vários itens, especialmente de segurança. Além disso, teremos o briefing técnico, quando serão explicados todos os detalhes do evento e a largada promocional às 20 horas”, explica Henrique Arena, diretor-geral do Rally de Inverno.





No sábado, dia 30, será a primeira etapa da prova. Às 7 horas entram em cena as Motos, na sequência os quadris e UTVs o prólogo para definir a ordem de largada. E a primeira disputa será às 8 horas para o percurso de muita adrenalina por trilhas da região em trechos cronometrados. O final da prova, com cerimônia de premiação, será no domingo, também na Facilpa, um dos parceiros do Rally de Inverno, e neste dia, a largada será às 8 horas.





As inscrições continuam abertas no site www.arenarally.com.br





O 6º Rally de Inverno conta com o patrocínio do C6 Bank é uma realização da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista - Cidade do Livro, através das Secretarias de Esportes e de Turismo, Facilpa - Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista e Arena Promoções e Eventos. A supervisão é da CBM - Confederação Brasileira de Motociclismo.





PROGRAMAÇÃO – RALLY DE INVERNO





29, 30 e 31 de Julho - Lençóis Paulista/SP









29/07 – Sexta feira





08h00 às 19h00 – Abertura da área de box





Local : Facilpa - Feira Agropecuária Com. e Ind. de Lençóis Paulista





Av. Lázaro Brígido Dutra, 300





13h00 às 17h00 - Secretaria de Prova





13h00 às 17h00 – Facilpa





Vistorias Motos, Quadris e UTV





19h00 – Briefing e lançamento do Evento (CBM)





20h00 – Largada Promocional













30/07 – Sábado – 1ª Prova





07h00 - Prólogo





11h00 – Largada do 1ª Moto no parque de apoio - Facilpa





20h00 – Briefing virtual no grupo do evento









31/07 – Domingo – 2ª Prova





08h00 – Largada do 1ª Moto no parque de apoio - Facilpa





15h00 - Premiação- Facilpa