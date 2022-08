A Turma do Sítio do Pica Pau Amarelo se aventura no Bosque Encena

O Bosque Encena do próximo domingo, (7), traz o espetáculo Emília Detetive, com os personagens do Sítio Do Pica-Pau Amarelo. Os personagens de Monteiro Lobato irão invadir o Parque Das Dunas em mais uma de suas aventuras. O espetáculo é gratuito, mas ter acesso ao Parque é cobrada uma taxa de R$ 1,00.





Tudo começa quando Pedrinho, Narizinho e Emília resolvem fazer um concurso de desenhos e se dão conta que falta a cor verde. A boneca Emília lembra que uma vez Visconde de Sabugosa havia ensinado como poderia fazer essa cor.





Ao procurar pelo famoso sabugo de milho, eles descobrem que Visconde sofreu uma queda e, ao acordar, ele não fala coisa com coisa e não se lembra de nada. Emília sempre muito metida a inteligente, diz que Visconde perdeu a sua inteligência e logo convence todos que ela precisa resolver o caso da "inteligência desaparecida do Visconde”. A partir daí começa uma viagem com muita aventura, música, dança e aprendizado.





O projeto Bosque Encena acontece graças à renúncia fiscal da Prefeitura Do Natal através da Lei Djalma Maranhão e do aporte financeiro da Unimed Natal, Arena Das Dunas e Colégio Prince, além do apoio do IDEMA e da Padaria Hora Do Pão.





SERVIÇO:





Espetáculo: EMíLIA DETETIVE

Cia: CHá DA ALEGRIA

Local: ANFITEATRO PAU-BRASIL | PARQUE DAS DUNAS

End: AV. ALEXANDRINO DE ALENCAR, S/Nº - TIROL

Dia: 07 DE AGOSTO

Hora: 10H

Acesso ao Parque: R$ 1,00 (UM REAL) – O ESPETáCULO é GRATUITO!