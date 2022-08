Delta nomeia Alex Antilla como vice-presidente para a América Latina

Antilla liderará a estratégia regional de negócios e de experiência do cliente da Delta, bem como as parcerias da companhia com a LATAM e a Aeromexico

A Delta nomeou Alex Antilla como vice-presidente para a América Latina. Baseado em Santiago, Chile, ele supervisionará a estratégia de negócios e de experiência do cliente da Delta no México, América Central, América do Sul e Caribe, bem como as parcerias da companhia com o Grupo LATAM* e a Aeromexico.





“À medida em que a Delta continua a expandir sua rede internacional e a oferta de produtos para atender à crescente demanda por viagens, a experiência diversificada de Alex será fundamental para alavancar oportunidades, oferecer a Diferença Delta para nossos clientes e liderar os melhores funcionários do negócio”, disse o presidente Internacional da Delta, Alain Bellemare. “Com a liderança de Alex, também fortaleceremos nossas parcerias com a LATAM e a Aeromexico, proporcionando a melhor rede e experiência do cliente em toda a América Latina”.





Antilla trabalha há 16 anos na Delta atendendo as regiões transpacífico, transatlântico e a América Latina e, na nova função, se concentrará exclusivamente na América Latina. Antes dessa nova posição, ele atuou como diretor geral de Preços e Gestão de Receitas da América Latina, liderando uma equipe de profissionais focados em otimizar e maximizar a receita e o lucro no portfólio da Delta na região. Ele também ocupou cargos nas áreas de Planejamento de Rede, Vendas e Alianças, e trabalhou extensivamente em várias joint ventures da companhia.





“Como a Delta continua investindo na entrega de uma experiência de primeira linha ao cliente, estou ansioso para trabalhar com nossas equipes para fortalecer nossas parcerias e oferecer as melhores soluções, produtos e serviços para nossos clientes e parceiros na América Latina”, disse Antila. “Essa excelente equipe está pronta para construir um futuro brilhante e capitalizar as grandes oportunidades nesse importante mercado”.





Antilla se formou na Universidade de Washington, em St. Louis, e fez MBA na Emory’s Goizueta Business School. Ao longo de sua carreira na Delta, ele esteve baseado em Minneapolis, Tóquio, Atlanta e Amsterdã. O executivo também atuou no conselho de organizações sem fins lucrativos em Atlanta dedicadas a quebrar o ciclo de falta de moradia para famílias e fornecer material escolar e equipamentos esportivos para crianças carentes em vários países do mundo. Antilla espera promover parcerias significativas e continuar seus esforços de caridade com a comunidade local no Chile.