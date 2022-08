UnP Roberto Freire será ponto de vacinação antirrábica neste sábado (13)

O Dia D de Vacinação Antirrábica acontece neste sábado (13), em Natal. Para receber o imunizante, os tutores de cães e gatos poderão levá-los até a Unidade Roberto Freire da Universidade Potiguar (UnP). A campanha acontece das 8h às 16h e é destinada para pets a partir de três meses de idade.





A Raiva (hidrofobia) é uma enfermidade que apresenta relevância no âmbito da saúde pública, sendo considerada uma zoonose que pode ser transmitida ao homem por cães e gatos.





Por ser uma doença imunoprevenível, uma das ações aplicadas no controle dessa enfermidade é a vacinação em massa de animais envolvidos no ciclo urbano da doença. A iniciativa minimiza os riscos de transmissão ao ser humano por reduzir a susceptibilidade animal, evitando que as pessoas adoeçam e venham a óbito.