Saúde: Amanhã é o último dia para a inscrição no Simpósio de Alergia e Imunologia

A alergia e imunologia abrange todas as faixas etárias e para ressaltar esta verticalidade foi criado pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia - ASBAI, o "Simpósio de Alergia e Imunologia da Infância à Senescência”.





Conforme destaca Dr. Emanuel Savio Cavalcanti Sarinho, este evento foi preparado com muita competência e carinho a partir de sugestões enviadas. O evento contempla abordagens práticas que serão feitas por professores dos vários departamentos científicos da ASBAI tais como Alergia na Infância e Adolescência, Imunobiológicos, Erros Inatos da Imunidade, Anafilaxia, mas sem dúvida o Simpósio reflete a participação ampla do Departamento de Alergias e Imunidade no Idoso (Imunossenescência), onde todos os membros foram convidados a participar do evento como uma forma de valorizar a atuação neste grupo etário. ​