Encerramento da Festa de Sant'Ana reúne 60 mil fiéis

Foto: Raiane Miranda





A festa sociorreligiosa de Sant’Ana em Caicó é considerada uma das maiores comemorações religiosas do Rio Grande do Norte. Neste ano, promovida de 20 a 31 de julho, o evento teve como tema: “Por uma Igreja Sinodal: comunhão, participação e missão”. Nos 12 dias do evento, o Governo do Estado reforçou o efetivo policial nas ruas de Caicó. Foram 40 policiais trabalhando diariamente na programação e nos três principais dias da festa (27, 28 e 29/07), quando há maior participação das pessoas, o policiamento chegou a 115 militares nas ruas.



Neste domingo (31), a procissão de encerramento reuniu aproximadamente 60 mil pessoas. Este é o único dia do ano em que a imagem de Sant’Ana de Caicó deixa o seu nicho, é solenemente ornada e, em andor, conduzida pelas ruas da cidade.

Considerada a padroeira do Seridó, a festa no município de Caicó ocorre há 274 anos. A realização é da Paróquia de Sant’Ana e Diocese de Caicó, em parceria com a ACAF – Associação Cultural Amigos da Furiosa, Prefeitura de Caicó, SESC-RN, Emprotur, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte.