DIARIOTECHS: DeepFakes e a tecnologia que muda rostos e pode enganar até eleitores experimentados

Compilado de alguns DeepFakes famosos (memes) que circulam nas redes sociais. Bruno Sartori





DeepFake é o nome da técnica que utiliza Inteligência Artificial e que possibilita a troca de um rosto de pessoas em vídeos, sincronizar falas, expressões e muito mais.

Até pouco tempo essa tecnologia era usada para criar memes de pessoas que colocavam seus rostos em personagens de filmes. Mas a diversão cinematográfica ganhou espaço na política e é cada vez mais presente nas redes sociais vídeos com falas e imagens "fake" de candidatos.

Seja Lula, Bolsonaro, Ciro, Soraya ou até mesmo Tiririca (quem não lembra do meme da Cloroquina?), vídeos variados ganharam espaço nos Reels, shorts do youtube e perfis de tiktok.

A cara de Lula e Bolsonaro no rosto da Usurpadora, o rosto e voz de Bolsonaro no lugar do rosto de Tiririca, enfim, tem vídeo para todo tipo de público.

Um brasileiro, Bruno Sartori, é um mestre na criação destes vídeos. Em seu perfil com quase 500 mil seguidores é possível assistir a momentos épicos da política brasileira incorporados no que podemos comparar mesmo que de longe com as "charges" do futuro.

A tecnologia é atrativa e torna-se engraçada, porém, se usada de maneira errada e com os constantes avanços poderá, num futuro próximo, enganar até as pessoas mais experientes.

Isso já acontece hoje onde nas redes sociais alguns vídeos chegam a deixar as pessoas em dúvida se, de fato, seria seu candidato falando sobre um determinado assunto. Após a DeepFake e as fakenews muito se deve avaliar antes de afirmar que, de fato, o rosto que você vê num vídeo é de seu candidato.

O próprio Bruno Sartori alerta em seu perfil sobre vídeos criados por outras pessoas que foram manipulados e inclusive ele, que é experiente na área, se dedica a desvendar deepfakes no instagram.

Independente do risco, a tecnologia é um avanço em efeitos especiais e imagine um futuro onde você poderá escolher ver seu rosto de forma cada vez mais realista em um personagem.

