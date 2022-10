Apesar de declarar apoio a Lula, Ciro é figura ausente na campanha do PT

O ex-candidato sumiu das agendas políticas e está 'recluso'; Ciro fez críticas duras a Lula durante o primeiro turno





Desde que o PDT declarou apoio ao candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), representantes do partido têm aparecido nas agendas de campanha do petista para o segundo turno, menos o ex-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT). Apesar do apoio declarado a Lula, Ciro não participou de nenhum evento ligado ao ex-presidente até o momento. Ele ficou em 4º lugar no primeiro turno das eleições, com mais de 3 milhões de votos.





No vídeo em que declarou apoio a Lula, Ciro não pediu votos ao candidato nem citou o petista na gravação. "Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, ao meu ver, insatisfatórias", enfatizou.





O presidente do PDT, Carlos Lupi, acompanhou Lula em mais uma agenda de campanha, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (12). Ao R7, Lupi disse que o comportamento de Ciro reflete um momento particular. "Ele [Ciro] já disse que vota [em Lula], mas acha que este é um momento de recolhimento. Está com o partido, assim como em todo o Brasil, mas Ciro não quer estar presente. Isso é um direito dele. Tudo tem seu tempo e compreensão, e esse é o tempo dele", explicou.





