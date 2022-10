Projeto prevê Centro de Tratamento para Portadores de Diabetes em Natal

Criar o Centro de Tratamento para Portadores de Diabetes (CTPD) em Natal para prestar esclarecimento e atendimento ambulatorial, multidisciplinar e multiprofissional à população. É o que propõe o Projeto de Lei protocolado na Câmara Municipal de Natal na última terça-feira (11), pelo vereador Luciano Nascimento (PTB).





De acordo com o Projeto, o CTPD pretende fornecer esclarecimentos e atendimento ambulatorial, multidisciplinar em diversas áreas como apoio a enfermaria, orientações nutricionais, médico, social e jurídico à população, todos com profissionais especializados na área. O acolhimento e tratamento no Centro de Tratamento para Portadores de Diabetes será feito mediante encaminhamento médico do paciente.





Dados do Governo Federal apontam que a doença que atinge 12,3 milhões de brasileiros. "Todo mundo tem algum familiar que é diabético. Infelizmente, a população mais carente não tem acesso aos tratamentos mais adequados. O CTPD vem para ajudar no combate dessa doença que pode levar a morte", destaca Luciano Nascimento.





A proposição será analisada pelas comissões temáticas do legislativo municipal e apreciada pelo plenário da Casa. A expectativa de Luciano é que toda a tramitação aconteça até o final deste ano.





Diabetes





O diabetes é uma síndrome metabólica e multifatorial que faz com que o organismo desenvolva defeitos na ação ou secreção da insulina. É caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue e se desenvolve por meio de fatores genéticos, biológicos e ambientais. Pode ser classificado como diabetes tipo 1 ou tipo 2.