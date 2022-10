Criança de 10 anos morre com tiro acidental durante brincadeira com arma

Gabriel de Souza Mota foi atingido enquanto mexia na pistola do tio, policial; escola onde ele estudava suspendeu as aulas.

Gabriel foi atingido na região da cabeça e não resistiu ao ferimento

REPRODUÇÃO: Arquivo Pessoal





Um menino, de 10 anos, morreu, no último sábado (22), após ser atingido por um disparo enquanto brincava com uma arma em um sítio de Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Escola Municipal Etelvina de Oliveira Guimarães, onde Gabriel Gustavo de Souza Mota estudava, suspendeu as aulas nesta segunda-feira (24).





De acordo com a Polícia Militar, a pistola pertence ao tio do menino, que é policial. O agente contou que a arma estava em cima do guarda-roupa, em um local de difícil acesso, travada e dentro do coldre.





A família disse ainda que o garoto e uma prima, de 11 anos, estavam andando de bicicleta em um praça da cidade quando voltaram para o sítio e entraram no quarto, sem que ninguém percebesse.