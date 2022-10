Diário Dinheiro: Guia para iniciantes em negociação forex

A negociação forex é um ramo em constante crescimento, milhares de pessoas ingressam nesse mercado a cada dia. O Diário Dinheiro sempre está buscando informações seguras para compartilhar. Esse mercado oferece uma forma prática e rápida de obter lucros de frente a tela do seu computador sem você sequer precisar sair de casa mas é necessário tomar alguns cuidados pois não trabalhamos com mágica, mas com números.

Esse ramo é muito interessante, porém pode ser um pouco confuso para quem está começando. O primeiro passo para entrar no mercado cambial é encontrar uma boa corretora forex , é a partir dela que você iniciar suas negociações e aprende um pouco mais sobre como funciona esse mercado. Não existe mágica e o estudo deve ser constante. O nosso Dicas Diário pesquisou uma série de empresas que trabalham com esse tipo de serviço e o ideal é sempre avaliar bem.





É importante ter em mente que é necessário ter um conhecimento básico antes mesmo de começar a negociar. Por exemplo, existem termos específicos utilizados nas plataformas de negociação essenciais para que você saiba do que se trata determinada ação, veja abaixo alguns dos mais importantes:

Trader - Pessoa que realiza as negociações.

- Pessoa que realiza as negociações. Trade - Nome atribuído à negociação.

- Nome atribuído à negociação. Spread - Diferença entre preço de compra e venda.

- Diferença entre preço de compra e venda. Margem - Dinheiro que fica retido na conta de trading (vendas) ao uma moeda começar no mercado.

- Dinheiro que fica retido na conta de trading (vendas) ao uma moeda começar no mercado. Alavancagem- Capital que a corretora oferece para que você tenha uma posição melhor no mercado Forex.

Conhecer esses cinco termos é essencial até mesmo para entender o que é negociação forex. Muita gente ingressa no mercado sem sequer saber o básico e acaba desistindo dele justamente por não saber como funcionam as negociações e quais são as formas de obter lucros no mercado.





Existem muitas modalidades negociação dentro do mercado forex, cada pessoa ao começar deve ter em mente o que busca até mesmo para escolher a corretora perfeita. É comum que corretoras tenham focos em tipos de negociações especificas, portanto, escolher uma focada ao que quer investir é essencial.





Como funciona a negociação Forex?





Forex é um termo que se refere a mercado de câmbio em língua inglesa, esse termo pode ser traduzido como mercado estrangeiro. Ele reúne muitas intuições financeiras diferentes entre bancos, corretoras e até mesmo investidores de países diferentes.





Geralmente as operações de câmbio nunca param, o que torna elas um mercado extremamente volátil e lucrativo. Nela você realizar negociações em pares a mais popular é o CFD.





CFD significa contrato por diferença, nesse tipo de negociação é realizado um contrato em que o comprador e o vendedor fazem um compromisso de venda pagando a diferença entre a variação. Por exemplo, você compra uma moeda que ao longo de um prazo determinado se valoriza e o comprador paga a você a diferença nos valores.





Esse mercado é extremamente volátil, o que tornam os contratos uma forma interessante de negociar. Existem muitos motivos para as trocas em pares possuírem variações diferentes, mas com uma boa corretora que te oferece boas ferramentas de análise é possível ter sucesso em suas negociações.





A CFD sempre é feita através de contratos, e neles você e o comprador delimitam o tempo para que a diferença entre as moedas apareça. Para quem está começando o ideal é fazer Day Trade, ou seja, negociações diárias apenas para conhecer melhor o mercado e ganhar experiência com as negociações.