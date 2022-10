Empresa investe em projetos sociais em Currais Novos, onde está sendo construído o parque eólico Anemus

Imagem: Divulgação





A 2W Energia está democratizando o acesso à energia renovável no Brasil com soluções inovadoras. A empresa está construindo dois parques eólicos no Nordeste, um no Rio Grande do Norte e outro no Ceará. O parque eólico de Kairós, localizado em Icapuí (CE), terá capacidade instalada de 261 MW. Serão investidos R$ 1,4 bilhão na construção do projeto que prevê gerar mais de 4 mil empregos diretos e indiretos e terá capacidade de gerar energia para 2 milhões de pessoas ou 650 mil residências.

O outro parque eólico da 2W já está em estágio avançado. O Anemus, localizado em Currais Novos (RN), tem capacidade instalada de 140 MW. Os investimentos são da ordem de R$ 665 milhões e a previsão de finalização do projeto é final desse ano.

E a comunidade local?

A questão é que um projeto de produção de energia eólica precisa ter a licença social para operar, visto que a empresa permanece na região por um período de 30 a 40 anos. Os impactos mais significativos das operações da 2W Energia podem ser verificados nas comunidades localizadas nos municípios onde estão sendo construídos os dois parques eólicos, Currais Novos (RN) e Icapuí (CE). São cidades carentes, com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,691 em Currais Novos (2.161º lugar no país) e 0,616 em Icapuí (3.771ª posição no Brasil).

Mesmo antes do início das operações, a empresa implementou iniciativas voltadas ao desenvolvimento local, no município potiguar, com o objetivo de aumentar a renda e melhorar a infraestrutura. Em 2021 e 2022, em Anemus, foram destinados R$ 276 mil a programas que beneficiam um total de 36 famílias assentadas, que somam 137 pessoas, entre adultos, jovens e crianças. Estão previstos mais R$ 448 mil, totalizando R$ 724 mil. Os investimentos socioambientais nos parques eólicos representarão até 0,5% do valor investido nos projetos.

A contratação de mão-de-obra local é condição importante nos contratos firmados com as terceirizadas que executam a construção dos parques. Atualmente, a 2W Energia emprega nas obras em Anemus 400 pessoas, das quais 340 são da região.

Existe ainda um processo de engajamento da comunidade, que contempla reuniões semanais com os moradores nas quais eles são protagonistas na definição das ações a serem implementadas. Os projetos desenvolvidos foram identificados nestes encontros, assim como os que serão definidos, a partir das necessidades apontadas pelos líderes comunitários. Essas ocasiões têm também como propósito debater questões do dia a dia, como algum incômodo específico provocado pelas obras e o status da construção.

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA 2W EM CURRAIS NOVOS:

GERAÇÃO DE RENDA

Projeto de costura: a iniciativa teve início em setembro e conta com 14 pessoas. Neste período, os participantes foram capacitados, houve a reforma do espaço e a aquisição de máquinas de costura, tecidos e computador. As peças produzidas começaram a ser comercializadas a partir de 2022, com 100% da renda destinada aos trabalhadores. Os participantes também foram capacitados, houve a reforma do espaço de produção e a aquisição de 3 máquinas de costura, tecidos e computador com internet. Também foram ministradas formações técnicas, relacionais e gerenciais para os assentados, além da realização de 1 feira de negócio e 2 visitas técnicas.

Contratação de moradores do assentamento A Lagoinha: somente do assentamento nove moradores passaram a atuar nas obras de construção do parque e outros cinco estão sendo capacitados para desempenharem as atividades previstas e serão contratados ainda em 2022.

Programa ATER: a assistência técnica e consultoria agrícola começou em outubro de 2021, beneficiando 24 famílias do assentamento, que receberão apoio durante um ano. A iniciativa está voltada à cultura do caju, cultivada em conjunto com a mandioca, e contempla ainda a doação de mudas e insumos. O projeto contempla ainda o estudo do solo, a aquisição e aplicação do calcário, plantio de mais de 2300 mudas de caju, a realização de mais de 10 atividades coletivas no campo, o acompanhamento técnico nos lotes de plantação e comercialização da colheita em parceria com o Governo do Estado do RN.

INFRAESTRUTURA

Melhoramento das vias urbanas: em 2021, ocorreu o levantamento topográfico e a definição da pavimentação para calçar as vias internas da agrovila. A prefeitura irá ceder a equipe que executará a obra, com conclusão prevista para 2022.

Perfuração de poço artesiano: instalação de poço artesiano e bomba com caixa d'água para uso dos animais criados pelas famílias locais, previstos 2022.