Saiba mais sobre a Croácia, um destino europeu surpreendente

A Croácia se tornou popular nos últimos tempos graças à famosa série "Game of Thrones", que teve várias cenas gravadas no país. Mas essa está longe de ser a única razão pela qual as pessoas adoram o lugar.





Afinal, a Croácia é um país com paisagens surpreendentemente bonitas, praias de mar cristalino e natureza abundante. Está entre os destinos mais exóticos e acessíveis da Europa.





"O destino é incrível para lazer ou mesmo viagens de incentivo, porque foge do óbvio; une paisagens inesquecíveis e praias, além de oferecer um custo bastante acessível quando comparamos com roteiros igualmente paradisíacos como Grécia ou Costa Amalfitana, por exemplo", diz Silvio Sallowicz, CEO da Duo & Ecco, referência em viagens de incentivo, eventos e campanhas para o setor corporativo. "O ideal é reservar ao menos sete dias para explorar todas as belezas do país", completa.





Veja, a seguir, bons motivos para programar uma viagem para a Croácia, segundo Sallowicz:





1) Riqueza histórica: a Croácia exibe mais de dois mil anos de história e reúne construções icônicas como o Palácio de Diocleciano em Split, o Anfiteatro Pula e as Muralhas da Cidade de Dubrovnik. Na capital Zagreb, vale a pena conhecer a Praça de São Marcos, a Torre Lotrščak, a Catedral de Zagreb e a Igreja de Santa Catarina, bem como seus vários museus.





2) É perfeita para amantes de um bom vinho: a Croácia está se tornando muito popular por sua produção de vinho. Por ali, as videiras seguem se multiplicando nas encostas ensolaradas. Para os amantes da bebida, nada melhor, então, do que um passeio pelas rotas do vinho no país, que leva os turistas a vinhedos pitorescos (alguns deles com visuais incríveis sobre o mar), adegas e salas de degustação históricas e bem equipadas...além de experiências de compartilhamento de informações com enólogos entusiasmados!





3) Tem gastronomia abundante: a cozinha croata é variada e agrada a todos os gostos. Em geral, os pratos têm influência de países vizinhos como Hungria, Itália e Turquia. Ao longo da costa, o marisco é uma iguaria bastante apreciada e faz sucesso. Na Dalmácia, destacam-se os pratos à base de peixes, lulas, ostras, polvos e camarões. Há muitas refeições tradicionais preparadas com carne também. Cordeiro, vitela, porco e presunto, por exemplo, são típicos do local. As Cevapcici, pequenas salsichas com textura semelhante às almôndegas, consistem em um prato obrigatório por ali.





4) Hvar fica lá: esta é a capital de uma ilha paradisíaca na região da Dalmácia. Na cidade, há edifícios renascentistas de pedra branca cheios de obras de arte preciosas e dá para passear pelas charmosas galerias, boutiques e cafés ou, então, ficar, simplesmente, admirando os belíssimos iates ancorados no porto.





5) Conhecer as cavernas Blue Cave e Green Cave: estas cavernas ficam próximas à badalada ilha de Hvar e são um dos pontos de beleza natural mais conhecidos do mar Adriático. A Blue Cave tem águas em cor azul brilhante espetacular. Já aGreen Cave, com seu tom verde neon, causa deslumbre aos olhos. É possível fazer o passeio em barcos coletivos ou particulares. A experiência, inesquecível, enche os olhos e a alma!





6) Visitar Split: é a segunda maior cidade do país e fica entre o Mar Adriático e a cordilheira de Mosor. Junto com Dubrovnik, é a porta de entrada para a costa da Dalmácia na Croácia e para suas ilhas idílicas. Split é cheia de vida e energia, respira história e tem praias, bons restaurantes e bares, além de ser ponto de partida dos ferriespara as badaladas Hvar e Brač. Um dos pontos que merecem ser visitados na região é o Palácio de Diocleciano, Patrimônio Mundial da UNESCO.





7) Conhecer a segunda maior muralha do mundo: a Croácia abriga a segunda maior muralha do mundo, depois da chinesa. Chamada Walls of Ston, fica a uma hora de carro de Dubrovnik. Com cinco quilômetros de comprimento e, graças à enorme semelhança com a similar oriental, é conhecida como a "Grande Muralha da China Europeia".





8) Passear em Brač: esta é a terceira maior ilha da Croácia, depois de Krk e Korcula. É ali que fica a praia mais famosa do país, Zlatni Rat e, além disso, a ilha reúne riqueza histórica, gastronomia de qualidade e belíssimas praias. Mas não só: as pedras brancas de Brač fizeram história! Elas foram utilizadas para construir o palácio de Diocleciano, em Split, e – pasmem - a Casa Branca americana de Washington, nos Estados Unidos!





Veja mais imagens dessa terra linda que é a Croácia