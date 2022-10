GATOS RECONHECEM SEUS PRÓPRIOS NOMES?

Os gatos podem não conseguir entender o apelido fofo que você deu para ele, mas eles sem dúvidas conseguem reconhecer uma série de outros sons. Por exemplo, seu gato com certeza consegue saber quando você vai encher os potes dele de comida, já que conseguem reconhecer o som do pacote e até mesmo o barulho da porta do armário onde você guarda os petiscos dele.

Em relação aos seus nomes, o especialista em gatos Mikel Delgado afirma que eles provavelmente não reconhecem o nome em si, mas sim o tom de voz que os donos usam para chamá-los. Em geral, segundo o especialista, nós usamos um tom de voz mais agudo para nos comunicarmos com nossos pets. Assim, eles são capazes de diferenciar quando você está falando de um jeito carinhoso de quando você está dando uma bronca porque ele derrubou mais um vaso de planta de cima da estante.

Todos os gatos sabem os seus nomes?





Aparentemente, gatos com uma vida social mais agitada tem mais dificuldade de reconhecer o próprio nome. Um estudo de 2019 sugeriu que gatos tendem a responder mais ao som dos seus próprios nomes do que ao som de outras palavras. Para chegar a essa conclusão, os estudiosos observaram gatos domésticos e gatos que viviam cafeterias. Para cada um dos gatos, os pesquisadores disseram quatro palavras que tinham o mesmo comprimento e mesmo tom do nome do bichano. A ideia era a de que se eles demonstrassem estar atentos – virando as orelhas para o local de onde partia o som – isso significava que eles conseguiam distinguir seus nomes. O resultado da comparação entre os gatos domésticos e os que viviam em ambientes movimentados como cafeterias foi interessante, já que os gatos domésticos pareciam conhecer seu nome, enquanto os felinos que moravam em cafés pareciam não saber os seus. Segundo os pesquisadores, possivelmente o ambiente de um café, onde há muita conversa, faz com que o gato não consiga diferenciar nenhuma palavra em especial. É possível ensinar o nome ao seu gato?



Segundo a expert em comportamento felino Samantha Bell, é possível ensinar o nome ao seu gatinho usando a velha tática do reforço positivo. Primeiro, escolha algo que seu gato gosta muito. Podem ser petiscos, ração molhada ou até mesmo uma brincadeira. Depois, toda vez que você der o petisco a ele ou fizer a brincadeira preferida, fale o nome dele. Dessa forma, ele vai associar um momento de felicidade com o nome que você escolheu para ele!









Fonte: Mega curioso