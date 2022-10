QUANTO TEMPO DE FÉRIAS REALMENTE PRECISAMOS, DE ACORDO COM A CIÊNCIA

Poucas coisas são melhores na vida do que tirar umas boas férias e poder livrar sua cabeça da pressão do trabalho. Seja para curtir algumas festas incríveis, aproveitar um belo dia de praia ou apenas se afastar da sociedade, o objetivo é poder curtir um tempo livre sem ter que se preocupar com muita coisa.

Mesmo assim, todo o tempo de férias que nos é oferecido nunca parece ser o suficiente. Logo, quanto tempo precisamos longe do trabalho para conseguir viver bem? No fim das contas, existem diversos benefícios científicos que precisam ser analisados e considerados caso você queira argumentar por um tempo extra para o seu chefe!





Oferecer férias aos funcionários é uma coisa, conseguir aproveitá-las é um conceito completamente diferente. De qualquer forma, diversos países ao redor do mundo oferecem 30 dias de licença remunerada por ano aos seus trabalhadores, como Brasil, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Espanha e Emirados Árabes Unidos.

Na maior parte da Europa e do Reino Unido são oferecidos 25 dias de férias, os quais serão basicamente todos consumidos. Nos Estados Unidos, por outro lado, os funcionários têm direito a 15 dias, mas só conseguem consumir de fato em média 12 desses — números parecidos com a Coreia do Sul, que só consome 8 dias.

Cientificamente falando, algum desses exemplos se aproxima do ideal? Para entendermos essa situação como um todo, é preciso ter em mente quanto tempo de repouso precisamos para notarmos os primeiros benefícios e como programar isso para o restante da vida.

Benefícios das férias









De acordo com um estudo publicado no Journal of Happiness Studies, os efeitos positivos obtidos através de férias curtas são praticamente todos perdidos no primeiro dia de volta ao trabalho. Em comparação, pessoas que conseguiram desfrutar de mais de 8 dias consecutivos de repouso apresentaram maior produtividade, felicidade no local de trabalho e simpatia durante duas semanas inteiras. Portanto, a melhor estratégia para que os funcionários consigam render mais após o período de férias é se ausentar do local de trabalho em viagens de 7 a 8 dias — e não menos que isso. Para completar o combo, quanto mais tempo esse indivíduo conseguir dormir em paz durante suas férias, mais serão os efeitos positivos no humor e na produtividade durante sua volta. As férias claramente se mostram importantes e benéficas para a saúde dos trabalhadores e para um crescimento de desempenho, não à toa tende a ser uma prática muito respeitada por empresas da nova era, como Google e Facebook — sem contar o ambiente de trabalho mais relaxado instaurado por essas companhias. Concluindo, é importante respeitar o período em que o trabalhador está ausente do trabalho para poder se manter focado em sua função. Caso o contrário, a falta de descanso será um tiro no pé para a empresa. Fonte: Mega curioso