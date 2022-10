Pesquisadores descobriram método de acabar com a queda de cabelo e calvície

Em vários casos, a perda de cabelo considerada inevitável, haja vista que o crescimento de novos fios se torna cada vez mais difícil, no entanto, Pesquisadores japoneses descobriram como gerar folículos capilares em laboratório a partir de células embrionárias e essas, pasmem, cresceram até 3 mm em um mês.





É uma excelente notícia para quem tem alopecia. No estudo 'in vitro', houve um crescimento de 3 mm no comprimento dos fios.





Os cientistas buscam repetir estudo a partir de cabelos saudáveis de humanos





Essa descoberta que foi publicada na revista Science Advances pode ser importante para a produção de remédios para evitar calvície





Alguns métodos usados hoje como o implante capilar são procedimentos muita vezes minuciosos e causam cicatrizes.





Em breve esperemos ver a resolução definitiva do problema da calvície.