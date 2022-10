Uns perdem "busão", outros tem jatinho impedido de pousar. Veja o que aconteceu com Kim Kardashian no seu aniversário

Empresária iria celebrar seus 42 anos em um show de Usher, em Las Vegas, mas aeronave precisou retornar a Los Angeles





Reprodução Instagram: MILES DIGGS



A empresária e socialite Kim Kardashian precisou improvisar em seu aniversário de 42 anos. Ela iria comemorar com amigos e a família em um show do cantor Usher, no entanto, o jatinho de Kim foi impedido de pousar em Las Vegas e precisou retornar a Los Angeles. Com os planos interrompidos, Kim celebrou comendo em uma loja de fast-food.