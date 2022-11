A verdade sobre o "fim" do Twitter

Um dos assuntos mais comentados hoje é o possível fim do Twitter a rede social que desde 2006 faz parte da vida dos internautas e logo após a compra por Elon Musk começou um burburinho da internet sobre um possível fechamento.

O motivo pelo assunto ter se tornado um dos mais comentados é devido ao fato de que o milionário havia demitido mais de 7 mil funcionários segundo jornal New York Times e deu um prazo até ontem para que os que desejassem ficar. O que Musk quer é realizar mudanças na rede social para deixar mais competitiva.

Ao que se observa, Musk quer competir com as grandes do mercado como Facebook e Instagram e para isso necessitaria mudar a plataforma e algumas reivindicações dos funcionários estaria impossibilitando o diálogo.

O estopim poderia ter sido o anúncio de um possível fim do Home Office dos funcionários.

Desta maneira o Twitter está enfrentando uma crise mas não há confirmação oficial que indique o fim da rede social twitter.

