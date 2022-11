Twitter vai acabar?: Twitter poderá "fechar as portas" por tempo indeterminado?

Twitter vai acabar?

Após anunciar muitas demissões na sua nova aquisição, o twitter, o milionário Elon Musk tenta, ao que parece, todas as maneiras convencer os funcionários a ficarem na empresa.





O dilema do Twitter iniciou logo depois que algumas postagens do Musk demonstraram que ele possivelmente iria acabar com o trabalho remoto dos funcionários.





Esse fato gerou um problema interno e ele teria dado um prazo para esta quinta-feira para os funcionários decidirem se iriam ficar ou sair da empresa.





O objetivo do dono da Space X é de transformar um twitter em uma versão mais atualizada o que a imprensa internacional chama de twitter 2.0



Segundo informações, também da imprensa internacional, o Elon, que já foi dono da Paypal, estaria realizando muitas reuniões mas ainda nada de decisivo.

#RIPTwitter - A "morte" do Twitter? Viralizou na plataforma a hashtag #RIPTwitter, em uma alusão ao possível apagão ou consequente fim da rede social.

Logo depois desse burburinho surgiu alguns relatos de que seriam fechado prédios da empresa e alguns funcionários teriam seus crachás desativados. Twitter Inovador (Twitter 2.0) Como mencionado anteriormente o que Musk quer é um twitter inovador. O twitter 2.0, mas os 44 bilhões pagos pela compra parece que pode gerar problemas para ele, afinal, muitos dos funcionários são a "alma" do negócio do twitter.

A quantidade de pessoas demitidas, segundo informações da imprensa internacional chega a 7500 pessoas.

Sobre se o twitter vai continuar ou não ainda não sabemos mas que essa compra ainda está gerando transtornos ao milionário isso é verdade.

Cenas dos próximos capítulos iremos ter nas próximas horas.

