BLONDME: Gabriela Prioli faz parceria com Schwarzkopf Professional

A Schwarzkopf Professional, marca alemã de cuidados profissionais para o cabelo, realizou um brunch com a presença da Gabriela Prioli, embaixadora de BLONDME, linha referência em cuidados para fios loiros. O evento ocorreu nesta terça-feira (08), no Jardim Europa em São Paulo e celebrou o primeiro ano de parceria da apresentadora com a marca e reuniu amigas da Gabriela e jornalistas em um momento intimista e empoderado.





Os produtos da linha BLONDME estão disponíveis no e-commerce: www.clubedocabelopro.com.br.