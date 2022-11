BNB recebe troféu Painel 2022 por suas ações no desenvolvimento de infraestrutura no Brasil

O Instituto Besc de Humanidades e Economia concedeu, nesta terça-feira, 22, em Brasília, o troféu Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística (Painel) 2022 ao Banco do Nordeste (BNB) em reconhecimento às ações realizadas pela instituição financeira na construção de infraestrutura em prol do desenvolvimento econômico e social da população.

O Painel 2022 foi entregue ao diretor de Planejamento, Bruno Ricardo Pena de Sousa, durante o simpósio do Besc, no qual foi discutido o aprimoramento da infraestrutura logística para a geração de benefícios econômicos e sociais para o Brasil. O evento está sendo realizado terça e quarta-feira, 23, na sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e conta com participação de representantes do setor público, privado e das universidades.





"O Prêmio Painel 2022, do Instituto BESC, categoria Instituições Financeiras, reconhece o papel relevante do BNB no financiamento de projetos de energia, financiando componentes dos sistemas de micro e minigeração de energia elétrica fotovoltaica, eólica, de biomassa, bem como instalações. O Banco tem sido o principal agente da região no processo de transformação da matriz energética para um modal mais limpo e sustentável", afirma Bruno Pena.





De janeiro a novembro de 2022, o BNB já destinou R$ 6,3 bilhões a projetos de infraestrutura em toda sua área de atuação.





Durante o simpósio, estão sendo debatidos temas como logística, transição energética e descarbonização para identificação de oportunidades de melhoria para apoiar o desenvolvimento do país.





Além do Banco do Nordeste, receberam o troféu o Centro Portuário São Mateus (CPSM), na categoria "empreendimento privado", a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO) -- Infra S.A na categoria "empreendimento público", e a Locomotiva Elétrica FLXdrive da Wabtec Corporation, na categoria "inovação".





O Instituto Besc de Humanidades e Economia foi fundado em fevereiro de 2009 como uma organização civil sem fins lucrativos com o propósito de promover o estudo e o conhecimento de todos os núcleos do saber por meio de congressos, seminários, conferências, simpósios, estudos, pesquisas e webinars, que possibilitam o debate de ideias e a realização de ações para o desenvolvimento humano e uma vida sustentável.