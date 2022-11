WBDGCP: Warner Bros. Global Consumer Products marca presença na CCXP22

Loja oficial e parceiros garantem acesso privilegiado à produtos para os fãs de todas as franquias e personagens da WBDGCP durante o maior evento de cultura pop do Brasil





A Warner Bros. Global Consumer Products e suas grandes franquias garantem presença no maior festival de cultura pop do Brasil! Sempre presente em grandes eventos, na e CCXP22 não será diferente: a WBDGCP estará presente com loja própria dentro do stand da Warner Bros. Discovery, em espaço exclusivamente dedicado ao Mundo Bruxo e através de licenciados e parceiros.





A loja oficial Warner Bros. Global Consumer Products contará com itens exclusivos do inédito filme da DC, Flash e a série de televisão animada da Adult Swim, Rick and Morty. Para os fãs de eSports, a collab entre o Super Herói da DC Batman e o time Furia estará disponível no evento com novos produtos das poderosas marcas do Homem Morcego e a Pantera, marca do time. E os 100 anos da Warner Bros. Pictures também serão comemorados com artigos especiais e cheios de memória afetiva das franquias clássicas que marcaram gerações apresentadas com exclusividade na CCXP 2022. A coleção da série A Casa do Dragão receberá destaque na loja que também contará com produtos de outros diversos títulos do grupo.





Outro espaço exclusivo que deve atrair muitos fãs de Harry Potter é a loja oficial dedicada ao universo Mundo Bruxo, o universo Wizarding World of Harry Potter! Nela os fãs do bruxo mais famoso do mundo encontrarão novas coleções nunca antes vistas. Além de todos os produtos do e-commerce shopharrypotter.com.br , os visitantes poderão encontrar produtos licenciados como tricôs, cachecóis, jóias, varinhas e canecas com designs exclusivos e diferentonas.





Itens de decoração, papelaria, acessórios e outros produtos licenciados Warner Bros. Global Consumer Products estarão também em diversos espaços da Comic Con Experience 2022 como nos estandes Chilli Beans, Jandaia, Mercado Livre, Panini e Zona Criativa.





Já nos espaços dos fashion players Pernambucanas, Piticas e FanLab Riachuelo, o fã apaixonado por moda encontrará diferentes itens de confecção e peças inspiradas nos heróis DC e demais personagens e marcas do portfólio da Warner Bros. Discovery.





Brinquedos Estrela e Candide também terão espaços exclusivos no evento garantindo muitas atrações para fãs. Vale antecipar a lista de natal! Para os fãs de colecionáveis a Iron Studios estará fortemente presente, como sempre. Neste ano, em participação inédita, a Funko se apresenta em um espaço cheinho de novidades.





Sorteios e promoções exclusivas nos estandes do Banco Next, no espaço Mercado Livre e o da Warner Play, programa sobre games e cultura pop da TV Band apresentado por Arthur Ribas e Amanda Brandão. Não perca!





Não deixe de conferir tudo isso e aproveite todos os produtos da Warner Bros. Global Consumer Products na CCXP22!





Sobre a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products





Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), parte da Warner Bros. Discovery Global Brands and Experiences, expande o poderoso portfólio de marcas e franquias de entretenimento da empresa para a vida dos fãs em todo o mundo. A WBDGCP faz parceria com os melhores licenciados globalmente em uma gama premiada de brinquedos, moda, decoração e publicações inspiradas nas maiores franquias da Warner Bros. da DC, Wizarding World, Looney Tunes, Hanna-Barbera, Game of Thrones, Cartoon Network e Adult Swim. Com programas inovadores de licenciamento e merchandising global, iniciativas de varejo e parcerias promocionais, o WBDGCP é uma das principais organizações de licenciamento e merchandising de varejo do mundo.