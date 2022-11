Copa do Mundo: veja orientações para montar uma decoração segura em casa e nas ruas

População deve ficar atenta no momento da montagem das decorações alusivas aos jogos do mundial para evitar ocorrência de acidentes com a rede elétrica





Falta pouco para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar e o coração já bate mais forte. Pelas ruas e principais avenidas das cidades, o verde e amarelo já tomam conta da decoração de residências e prédios comerciais. Para garantir a segurança na hora da montagem dos enfeites e durante os jogos, quando os amigos se reúnem para assisti-los em espaços públicos e privados, a Neoenergia Cosern lista orientações de segurança para evitar a ocorrência de acidentes com a rede elétrica.

Uma dica de ouro é relacionada à colocação de bandeiras, enfeites ou estandartes. Esses itens devem ser fixados longe dos postes e cabos da rede elétrica – a uma distância mínima de 2,5 metros. A segunda dica é priorizar a fixação das decorações com cordas de sisal ou cordões de silicone. Evite a utilização de arames metálicos, bem como colocar a decoração próxima ao padrão de entrada, pontos de energia ou lâmpadas. Além disso, os benjamins, chamados popularmente de "T", devem ser utilizados de forma provisória e emergencial. Em casos de uso prolongado, deve-se priorizar a régua ou filtro de linha.

"Nas decorações de ruas, residências e prédios comerciais devem ser priorizados itens que não conduzam rede elétrica. Aquelas fitinhas metálicas que geralmente são penduradas nos espaços públicos e privados podem atuar como condutores de energia elétrica e devem ser substituídos por outros como cordas de sisal ou silicone", destaca a engenheira eletricista da Neoenergia Cosern Pammella Santos. "Além disso, é de suma importância que se respeite a distância mínima da rede elétrica. Os enfeites devem ser colocados longe de pontos quentes. Isso diminui o risco de choque elétrico e incêndios", reforça.

Orientações de segurança

Não use fitas metalizadas, papel alumínio ou papel laminado próximos à rede elétrica, pois esses materiais são condutores de eletricidade. Não utilize os fios da rede elétrica para instalação de bandeirinhas e adereços, pois nesses casos existe o risco de choque elétrico; Não faça as conhecidas "gambiarras" (ligações irregulares) para aumentar a iluminação das ruas. Além de crime, a prática é perigosa para quem instala e pode interromper o fornecimento de energia na região; Não lance serpentinas e confetes na rede elétrica, sejam metálicos ou não; Atenção à instalação de antenas de TVs ou de internet, que devem ser colocadas sempre longe dos fios das redes elétricas. Avalie as dimensões das hastes para que, em caso de queda, não se aproxime da rede elétrica; Outro alerta importante é em relação aos fogos de artifício, que devem ser manuseados somente por adultos e utilizados em locais distantes da rede elétrica, afastados de bandeirinhas e de demais enfeites ou materiais que apresentem risco de incêndio. NUNCA lance fogos em direção à rede elétrica, busque sempre espaços abertos, Jamais mexa em equipamentos eletroeletrônicos como aparelhos de som, freezers ou geladeiras com o corpo molhado. Todos esses equipamentos precisam estar devidamente aterrados; Sempre que houver necessidade de manutenção dos circuitos elétricos de seu imóvel, opte por profissionais qualificados; Não socorra as vítimas se houver contato com fio partido. Nesse caso, acione imediatamente a Neoenergia Cosern pelo telefone 116 e o Corpo de Bombeiros pelo 190.

Sobre a Neoenergia Cosern

Reconhecida como a distribuidora com a Melhor Gestão Operacional, a Melhor Qualidade do Fornecimento, o Melhor Modelo de Gestão e a Melhor Ouvidoria do Brasil em premiações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) , Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee) e Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) em 2022, a Neoenergia Cosern está presente nos 167 municípios potiguares. Detém uma área de concessão de 53 mil quilômetros quadrados e atende 1,5 milhão de clientes (3,5 milhões de habitantes).