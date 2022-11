NFTs compõem o "álbum de figurinhas" da Bienal de Arte Digital

A Bienal de Arte Digital, que de 12 de novembro até 22 janeiro vai ocupar os quatro andares do Oi Futuro, no Flamengo, aposta no alinhamento entre arte e tecnologia. Em parceria com o artista digital Pug Club Gang autor de coleções de NFTs do famoso cãozinho "Pug", a Bienal oferece NFTs gratuitos para o público colecionar. Ao todo serão 10 mil NFTs, cada qual com diferentes características. Será como possuir uma imagem digital para uso em redes sociais, por exemplo. Estas imagens são totalmente únicas, criadas na blockchain com exclusividade para cada proprietário, que passará a ter uma carteira digital (wallet) com o NFT (token). O lançamento da coleção da Bienal será em 25 de novembro.





Sob formato de avatar, os NFTs têm múltiplos temas em apoio à diversidade de corpos, gêneros e sexualidades. Através do site oficial e do Discord da Bienal, os interessados poderão conferir as instruções de como cunhar seu NFT, que pode conter temas LGBTQIA+, indígenas, raciais ou relacionados ao universo da arte, a personagens da cidade do Rio de Janeiro ou à cultura digital. Haverá ainda NFTs premiados aleatoriamente que irão render brindes exclusivos para os sortudos que os encontrarem e puderem retirar os brindes no Oi Futuro no Rio. Um deles, dentre 10 mil NFTs, dará acesso à comunidade Pug Club Gung com benefícios exclusivos. .





Segundo os desenvolvedores Carioca NFT (Gabriel) e o Artista Pug Club Gung, a ideia, além de divertida, tem caráter educacional: "Desejamos ajudar as pessoas a terem uma carteira digital na web, criarem seu lugar na blockchain e se incluírem nesse universo".

O TEMA DA BIENAL DE ARTE DIGITAL:: Condições de Existência

Em seu texto de apresentação da Bienal de Arte Digital, Tadeus Mucelli, curador artístico e criador do Festival de Arte Digital, explica: "uma bienal é como um livro que, através de capítulos, tentamos dar voz a narrativas e visões, formas de 'ser' e 'ver' no mundo com as coisas sencientes. E quando dizemos "coisas" estamos incluindo uma ontologia digital (da vida) em interseção ou sobreposição a ontologia humana (de estar no mundo). Onde formas, processos e modos de existir convivem quase que onipresente com o que entendemos por 'sersientes', numa aproximação além de biorgânica e biotecnológica. Um olhar mais holístico que considera as terceiras partes (algoritmos, computação inteligente, formas digitais de 'vida') muito presentes em nosso cotidiano.





BIENAL DE ARTE DIGITAL:

Realizada em 2018 no Rio e em Belo Horizonte com um público de mais de 70 mil pessoas, a Bienal de Arte Digital foi promovida pelo FAD, com patrocínio da Oi e apoio cultural do Oi Futuro. A programação contou com artistas do Brasil, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Itália, México e Reino Unido, apresentando exposições, performances e simpósios com o tema "Linguagens Híbridas". A proposta da Bienal é se tornar uma agenda nacional de arte digital e mostrar a cada dois anos obras e exposições que reflitam temas sociais importantes, evidenciando que a arte possibilita à tecnologia exibir suas experiências sociais.





Oi FUTURO:

O Oi Futuro, instituto de inovação e criatividade da Oi, atua como um laboratório para cocriação de projetos transformadores nas áreas de Educação e Cultura. Por meio de iniciativas e parcerias em todo o Brasil, estimulamos o potencial dos indivíduos e das redes para a construção de um presente com mais inclusão e diversidade. Há 17 anos, o Oi Futuro mantém um centro cultural no Rio de Janeiro, com uma programação que valoriza a convergência entre arte contemporânea e tecnologia. O espaço também abriga o Musehum – Museu das Comunicações e Humanidades, com acervo de mais 130 mil peças. Há 18 anos o Oi Futuro gerencia o Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados, que seleciona projetos em todas as regiões do país por meio de edital público. Desde 2003, foram mais de 2.500 projetos culturais apoiados pelo Oi Futuro, que beneficiaram milhões de espectadores.





Mais informações:

Comunidade da Bienal

https://discord.gg/JgCf6DVs9u

Site

www.bienalartedigital.com

Nossas Redes:

www.festivaldeartedigital.com.br//www.facebook.com/festivalfad

www.youtube.com/festivalartedigital/www.vimeo.com/festivalfad

www.flickr.com/festivalfad/www.twitter.com/festivalfad

SERVIÇO

2ª Bienal de Arte Digital do Festival de Artes Digital

De 12 de novembro de 2022 e 22 de janeiro de 2023

Centro Cultural Oi Futuro –

Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo - Telefone: (21) 3131-3060

Dias e horários de funcionamento: Quarta a domingo das 11h às 20h