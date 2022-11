Cuidado! Você pode tá encolhendo o seu cérebro

Não é novidade que a atividade física ajuda a prevenir o envelhecimento.





Mas uma pesquisa realizada na USP e com apoio da FAPESP está começando a comprovar cientificamente. A pesquisa realizada com 45 voluntários entre 60 e 65 anos, mostrou que atividade física faz com que o cérebro mantenha o volume adequado à saúde cognitiva.





Quando envelhecemos perdemos volume cerebral e isso resulta em possível perda cognitiva. A pesquisa comparou com os sedentários e, ao que sugere, as pessoas que acumulavam mais de 150 minutos de exercício semanal tinham mais saúde. Uma das áreas beneficiadas pela atividade física é o lobo frontal, que elabora o pensamento, planejamento e emoções.