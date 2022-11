Grande Prêmio São Paulo: Squad fará o transporte executivo oficial do evento

A Squad foi definida como responsável pelo transporte executivo oficial do Grande Prêmio de São Paulo. A prestação de serviços estará disponível nos dias 11, 12 e 13 de novembro, a partir dos seguintes pontos de embarque: Hotel Holiday Inn Anhembi; Hotel InterContinental – J. Paulista; Shop. Market Place - Vila Cordeiro; e Espaço Oca Ibirapuera.







Chris Peeters - Pexels



O valor do bilhete por pessoa/dia (ida e volta) é de R$ 120,00, que pode ser pago no PIX ou em até 6 vezes sem juros no cartão. Caso o passageiro vá ao autódromo mais de um dia, ele terá direito de receber 10% no voucher do segundo bilhete. Com a compra do transfer para os três dias, receberá também 15% de desconto sobre o valor do terceiro bilhete.



Empresa do Grupo Águia Branca, a Squad foi a responsável também pelo transporte oficial do festival Lollapalooza, no final de março, no Autódromo de Interlagos, para o qual montou uma logística com 30 ônibus e 350 vans.

Vantagens

Há vários aspectos que recomendam a contratação dos serviços ofertados. Os veículos (ônibus executivos) oferecem segurança, uma vez que 100% da frota é monitorada pela Central de operações. Quanto ao conforto, os ônibus são climatizados, com banheiro e água disponível a bordo. Assim, o usuário evita a preocupação com transito e gastos com estacionamento.



Deomar Assumção da Squad Viagens

A taxa média de ocupação de um carro pequeno é de 1,2, enquanto um ônibus consegue substituir até 21 veículos leves. "Ou seja, mais espaço, menos congestionamento", resume Deomar Assunção, CEO da Squad.

Segundo André Cerqueira, Superintendente Técnico e de Operações Águia Branca, "um ônibus emite quatro vezes menos poluentes por passageiro transportado, em relação a um carro pequeno. Polui mais que o carro leve, mas quando colocamos a proporcionalidade de passageiros transportados, o transporte com carro leve acaba poluindo muito mais. A cada 10 km que um ônibus percorrer, pelo menos 6 kg de CO2 deixarão de ser emitidos na atmosfera, proporcionalmente à quantidade de veículos leves"

Qualidade

A Squad vai operar o transfer executivo oficial do Grande Prêmio São Paulo com uma frota de 50 ônibus – 46 lugares cada. Os serviços incluem equipe qualificada de apoio para os passageiro no embarque e desembarque. Todos os integrantes da equipe estarão uniformizados e treinados para orientar os passageiro, integrados ao sistema de comunicação à central.

Importante o passageiro levar documento oficial com foto para embarque. Na volta, embarque eletrônico agilizará o embarque. Para aquisição do bilhete, acessar www.voudesquad.com.br . As saídas e voltas oferecem opções de diferentes horários, com recomendação de pontualidade ao passageiro.

Aos grupos corporativos atendidos por agências de viagens credenciadas Squad, recomenda-se entrar em contato com o SAC, por meio do WhatsApp ATENDIMENTO SAC SQUAD: 27 99888-6949.

Sobre a Squad

A Squad é uma empresa do Grupo Águia Branca, fundado em 1946, que conta com 17 mil colaboradores. Dentre suas atividades, tem a Viação Águia Branca, à qual a Squad está ligada. A Viação Águia Branca conta com 650 veículos, roda cerca de 80 milhões de quilômetros por ano, responsável por 350 linhas estaduais e intermunicipais de passageiros, atendendo a oito estados brasileiros (São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas e Pernambuco).