Novidade: JP Hair Education é inaugurada

é uma escola 100% online. O primeiro curso chamado o ABC do Cabelo é para formação em cabelos cacheados, crespos e ondulados com aulas de tricologia, finalização, qualificação, tratamento, visagismo, contabilidade, empreendedorismo entre outras temáticas.





São quatro módulos todos realizados online e a certificação é por módulo ou ainda, feita presencialmente na própria escola ao final dos 12 meses. Algumas temáticas - corte: técnicas avançadas para cabelos cacheados e cabelos crespos; Química: colorimetria; Prática essenciais fundamentos; Finalização: fitagem; Comestologia: coloração; Estilismo: penteado; Terapia: tratamento capilar, higienização; Qualificação: marketing pessoal, esterilização, saúde pública e preparação para o cliente.





"O curso é voltando tanto para profissionais do setor como para pessoas que querem cuidar do seu próprio cabelo. Hoje, mais de 51% das pessoas possuem cabelos cacheados, crespos e ondulados e menos de 5% das cabeleireiras, sabem realmente tratar esse tipo de cabelo," afirma JP idealizador da escola.





Os módulos têm duração de três meses cada com total de 92 horas de aulas, mais 1260 horas de aula prática (comprovada pelo aluno). O plano pode ser mensal e ou anual e tem acompanhamento pedagógico, suporte técnico e garante a certificação, custam respectivamente: R$ 99 e R$ 999.





São quatro módulos:





1. o ABC do cabelo





É o estudo para inserção do profissional de beleza no mundo dos cabelos. Base acadêmica que é destinado aos cabeleireiros que queiram se profissionalizar.





2. o ABC racional





Colocar em prática o que foi aprendido no módulo anterior, pavimentando estruturas e cálculos e ressignificando os exercícios passados.





3. o ABC criativo





Com o objetivo de englobar todas as técnicas ensinadas até agora e começar imprimir a assinatura, marca de cada profissional.





4. o ABC expandido





Habilitar para liderar e ensinar e liderar equipes. A expansão de conhecimentos com base em serviços de gestão.





Educadores:





JP Freitas profissional na área da beleza, conhecido como o "Brabo dos Cachos", cabeleireiro especialista em cabelos crespos e cacheados e também educador ministrando cursos e workshop pelo Brasil e pelo mundo. Faz parte do Conselho Nacional dos Profissionais de Beleza, capacitado como instrutor técnico e, recentemente, recebeu na Câmara dos Deputados - ALESP, uma homenagem, concedida aos Profissionais de Beleza.





Participou de grandes feiras, nacional e internacional, feira de Bologna, na Itália, COSMOPROF, feita de Porto, Portugal, EXPONOR e a feira BEAUTY FAIR! Referência como cabeleireiro, atendendo grandes artistas como o casal Ludmila e Bruna Gonçalves.









Davi Silva, paulistano, cabeleireiro desde os 13 anos, ministra curso desde 19, já viajou vários países para aprimorar as técnicas na criação das cores. Expert em colorimetria e corte e é um artista Wella.





Wally Cutodiow





Hair stylist com 18 anos de carreira, referência em Cortes Modernos com leitura em visagismo. Professor com formação técnica em química industrial, com extensões em tricologia, cosmetologia e terapia capilar.





Rubisnei Correa





Cosmetólogo com formação em Bacharel. Master e Advanced 1ª fase pela americana Dudley Cosmetology University e Superior de Tecnologia em Visagismo e terapia Capilar pela Universidade Anhembi Morumbi.





Um dos pioneiros profissionais no segmento de tratamento e processos químicos para cabelos crespos e caheados no Brasil.





Como nasceu a JPHair Education





Durante a pandemia, a vida foi para o online, o sonho de JP se tornou realidade e passou a ensinar de maneira digital. No início foi através das lives, devido ao alto engajamento JP foi procurado pela empresa Digitais, que agencia personalidades das redes digitais.





O primeiro curso digital chamado o Segredo do Corte, nasceu e foram mais de 1,5 mil alunos. "Sempre tive como propósito entregar o que aprendi, cuidar das pessoas sempre foi um prazer para mim e ensinar era o que faltava na minha jornada," afirma JP.





A ideia também era criar um curso no formato série em que cada aula estivesse ligada a outra. A partir daí buscou um grupo de profissionais, tais como: Gilson Ribeiro, diretor geral, que arquitetou e desenhou o projeto; Rubisnei Correa, consultor de conteúdo que é uma das maiores personalidades do seguimento; Márcia Barreto, psicopedagoga e gestora de projetos que ajudam a tornar mais funcionais e interessantes aulas complexas; Luciano Teck, filmmaker, editor e diretor responsável por transformar as aulas em pequenos filmes.





Também priorizou ter um time de professores ímpares, com experiência e vivência no mercado da beleza, dentre os quais estão: Davi Silva (Profissional Wella), Wally Custódio (Tricologista e terapeuta capilar), Rubsnei Correa (Químico, Terapeuta Capilar com mais de 40 anos no mercado, e um dos pioneiros na capacitação de profissionais para o mercado de cabelos afro), e Gilson Ribeiro ( Cabeleireiro e Especialista em gestão de salões de beleza).





O curso o ABC do Cabelo foi lançado em 25 de julho de 2022 e já são mais 300 alunos matriculados Serviço:





Curso ABC do Cabelo





Mensal R$ 99

Anual R$ 999

Módulos: quatro





Carga horária: 440 horas

Duração:12 meses