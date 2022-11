Menino visita o túmulo da mãe para mostrar suas boas notas

As câmeras de um cemitério capturaram a imagem de um menino que estava sozinho no local para deixar um buquê de flores para sua falecida mãe. O mais triste da história é que ele mostra as notas da escola para o túmulo da mãe.





O menino ainda acaricia a lápide e deita do lado enquanto chora.





Essa imagem de cortar o coração aconteceu no Equador e foi compartilhado pelo canal Integrity Band no Youtube.





O Dia de finados é celebrado em diferentes culturas e de maneira diversificada.





No Brasil, assim como em muitos países várias famílias costumam visitar os túmulos de seus parentes e amigos falecidos para deixar um buquê de flores ou algo que significa muito para eles, tudo para senti-los próximos e expressar o quanto são amados.