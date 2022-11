URGENTE: Instagram com perda de seguidores?

Muitos usuários do instagram no Brasil e no exterior estão relatando sérios problemas. Ao que se observa é uma onda de contas banidas,

queda de número de seguidores e alertas de violação de diretrizes. São muitos relatos negativos que estão sendo postados na plataforma.

Médicos, políticos, personalidades, perfis de viagens, entre outros. Independente do nicho o que parece é uma ação generalizada e que atingiu muita gente.

O real motivo da perda de seguidores ainda é desconhecida, mas o que sabemos é que esse tipo de erro é maléfico para a empresa Meta, que pode gerar fuga para outras Redes Sociais como Youtube.