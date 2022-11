Subsecretaria do Trabalho da SETHAS tem ofertas de empregos no Sine RN

Subsecretaria do Trabalho da Sethas oferece hoje 29 vagas de empregos no Sine

Oportunidades são para Natal, Mossoró, Parnamirim e Currais Novos



A Subsecretaria do Trabalho da Sethas-RN, por meio do SINE-RN, oferece hoje, dia 17 de novembro, 29 vagas de empregos para Natal, Mossoró, Parnamirim, Currais Novos e regiões.



Para concorrer às vagas, o(a) candidato(a) deve se cadastrar via Internet no Portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego, através do endereço empregabrasil.mte.gov.br ou nos aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital, disponíveis para Android e IOS.



As vagas para pessoas com deficiência são uma parceria da Subsecretaria do Trabalho da SETHAS com a Coordenadoria de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Semjidh.



Todas as oportunidades estão sujeitas a alteração. Para saber em tempo real qual ocupação está de acordo com seu perfil profissional é necessário acessar o empregabrasil.mte.gov.br com o seu login (PIS) e senha ou através do celular no aplicativo SINE Fácil.



Quer tirar alguma dúvida ou agendar um atendimento para Seguro Desemprego?

Ligue: (84) 3190-0783 e 3190-0788.



O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 14h.