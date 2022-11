DIÁRIO ESPORTE: Confira onde assistir aos jogos da Copa em São Paulo, por Silvio Sallowicz

Especialista indica sua seleção de bares para torcer pelo Brasil na capital paulista

Começa no próximo dia 20, domingo, a Copa do Mundo 2022, que terá como sede o Catar. Diferente de outras edição do Mundial, o campeonato acontecerá no final do ano, devido às altas temperaturas do país.

“É claro que, com essa data atípica, as celebrações da Copa vão acabar se juntando com as festas de fim de ano, tornando ainda mais forte a tradição de ir assistir aos jogos em bares”, diz Silvio Sallowicz, especialista em eventos e CEO da Duo & Ecco.

Pensando nisso, confira a lista do expert para curtir o melhor da Copa em São Paulo:

Arena Renaissance: criada em 2018 pelo famoso Renaissance Hotel, localizado próximo à Avenida Paulista, o espaço foi desenvolvido especialmente para a exibição dos jogos da Copa. Com telão de 400 polegadas, gramado e arquibancada, o espaço recria a emoção dos estádios, enquanto oferece conforto e boa gastronomia. Para os jogos do Brasil, o convite deverá ser comprado com antecedência. Já nas partidas de outras seleções, a entrada será gratuita. A arena funcionará entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Instagram: @renaissancesaopaulo Bar do Juarez: sucesso há mais de duas décadas, o Bar do Juarez conta com telões e televisores de até 65 polegadas em suas seis unidades na capital paulista. Com atmosfera clássica de boteco, com chopp gelado e porções bem gostosas, além da consagrada picanha no rechaud, o local é uma ótima escolha para curtir com os amigos os jogos da Copa. Instagram: @bardojuarez Bar Brahma: símbolo do centro da capital, localizado no famoso cruzamento da Ipiranga com a São João, o bar, que costuma atrair torcedores apaixonados por futebol, terá uma programação especial para a Copa. Além de um menu que vai reunir drinques e comidas típicas dos países participantes do Mundial, o Bar Brahma também oferecerá música ao vivo, open bar de chopp e open food nos dias de partidas do Brasil. Os ingressos para dias em que a Seleção jogar podem ser encontrados para duas áreas diferentes: no salão e na varanda do bar. Instagram: @barbrahma Posto 6: com um telão gigante voltado para a rua, esse conhecido endereço no coração da Vila Madalena, que tem as caipirinhas com um picolé mergulhado como um dos destaques do cardápio, deve ser um dos pontos mais badalados de São Paulo durante a Copa. Do lado de dentro do Posto 6 também há mais um telão e cinco televisões que vão exibir a maioria das partidas. Instagram: @barposto6 Quintal do Espeto: o grupo, que é conhecido pelos seus espetinhos, considerados os melhores da cidade, conta com nove unidades na cidade de São Paulo. O Quintal do Espeto vai exibir os primeiros três jogos da Seleção Brasileira em eventos fechados, com cardápio especial e música ao vivo. A exibição dos jogos vai acontecer nos dias 24 e 28 de novembro e no dia 2 de dezembro, com ingressos já disponíveis na internet.Instagram: @quintaldoespeto Tatu Bola Bar: conhecido por sua decoração repleta de antiguidades e menu que remete às diferentes tradições da cultura brasileira, o Tatu Bola já é uma rede bem desenvolvida, com cinco unidades só na cidade de São Paulo. Com deliciosas caipirinhas e comidas típicas, o Tatu Bola vai oferecer, durante os jogos do Brasil, open bar e roda de samba, antes e depois dos jogos.Instagram: @tatubola.bar The Blue Pub: com unidades no Itaim Bibi e próximo à Paulista, o The Blue Pub tem jeitão de pub londrino e oferece uma variedade incrível de cervejas de todo o mundo, drinques e bons petiscos, para os torcedores acompanharem confortavelmente o Mundial.Instagram: @thebluepub

