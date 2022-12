Biden não virá para a posse de Lula; saiba quem confirmou presença

Há oito dias da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que ocorrerá em Brasília, Joe Biden , líder dos Estados Unidos , afirmou nesta quinta-feira (22) que não estará presente na cerimônia, mas enviará representantes.

Biden encarregou para vir ao Brasil a secretária do Departamento do Interior, Deb Haaland, que estará acompanhada do diretor sênior para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional, Juan Gonzalez, e do encarregado de negócios da Embaixada dos EUA em Brasília, Douglas Koneff.

Havia a expectativa da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, estar presente na posse de Lula, mas segundo a Casa Branca, ela não poderá participar do evento.

Quais líderes confirmaram presença?

Até esta quinta-feira (22), 17 chefes de Estado e de governo virão para o Brasil no dia 1º de janeiro para a posse de Lula da Silva. Veja a lista:

Alemanha - o presidente Frank-Walter Steinmeier;Angola - o presidente João Lourenço; Argentina - o presidente Alberto Fernández; Bolívia - o presidente Luis Arce; Cabo Verde - o presidente José Maria Neves; Chile - o presidente Gabriel Boric; Colômbia - o presidente Gustavo Petro; Equador - o presidente Guillermo Lasso; Guiana - o presente Luis Lacalle Pou; Guiné Bissau - o presidente Umaro Sissoco Embaló; Paraguai - o presidente Mario Abdo Benítez; Portugal - o presidente Marcelo Rebelo de Sousa; Suriname - o presidente Chan Santokhi; Timor Leste - o presidente José Ramos-Horta; Uruguai - o presidente Luis Lacalle Pou; Zimbábue - o presidente Emmerson Mnangagwa.

Programação de 1º de janeiro

Segundo a futura primeira-dama, Janja da Silva, são esperadas 300 mil pessoas nos eventos de 1º de janeiro em Brasília. Ela anunciou uma espécie de festival com a presença de vários artistas como Pabllo Vittar, Valesca Popozuda, Paulinho da Viola, Margareth Menezes, Martinho da Vila e Gaby Amarantos.

Janja afirmou ainda que Lula deve começar as comemorações com um trajeto de carro em direção ao Congresso Nacional por volta de 14h30. A cerimônia no plenário do Congresso está prevista para as 15h. Os cumprimentos de chefes de Estado, deve começar às 17h, com a recepção de delegações estrangeiras no Itamaraty às 18h30.

Fonte: IG