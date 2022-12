Campanha exclusiva para veterinários contempla ingressos, passagens e hospedagens para o Congresso WSAVA Lisboa 2023 e iPhones 14

O Bravecto, antipulgas e carrapatos da MSD Saúde Animal, lança uma campanha exclusiva para os médicos-veterinários, a #MomentosBravectoVet. A iniciativa, que tem como objetivo prestigiar os profissionais parceiros da marca, premiará kits de viagem, incluindo ingressos, passagens e hospedagens para um dos eventos mais importantes do setor, o Congresso WSAVA 2023, em Lisboa, além de iPhones 14. A promoção, que é realizada por meio do Instagram, começou no dia 1 de novembro e segue até o dia 15 de janeiro de 2023.

"A campanha é uma maneira de recompensarmos os veterinários, que são tão importantes para a companhia e sociedade, com premiações que agreguem também em sua carreira. Então, nada melhor que oferecer a oportunidade de participar de um evento reconhecido internacionalmente e desejado pelo setor, o Congresso WSAVA, que reunirá profissionais de todo o mundo e discutirá os temas mais importantes e atualizados da medicina veterinária, além de aparelhos de última geração", ressalta Daniela Baccarin, gerente de soluções estratégicas e serviços médicos-veterinários da MSD Saúde Animal.

Como participar?

É necessário postar um vídeo de até um minuto no feed do Instagram, com a #MomentosBravectoVet, contando a história de como um tratamento adequado contra pulgas e carrapatos impactou positivamente a vida do seu paciente pet. Também precisa se cadastrar no site da campanha (Link). E, atenção, o perfil deve estar público até o fim da promoção.

Quer saber mais? Acesse o portal e participe!