Concertos Potiguares recebe nesta sábado (10) o Trio Potiguar

No próximo final

de tarde

de sábado (10), o

recebe o

, formado por

(clarinete),

(trombone), também conhecido como

, e

(teclado), todos professores da

, com a proposta de apresentar um repertório universal com ênfase na música brasileira.



A composição do trio é um diferencial considerando as formações tradicionais dentro do universo da música de câmara e assim abre possibilidades para novas composições musicais e arranjos. O Trio Potiguar teve sua estreia em 2021 no Festival de Música de Penedo-AL, neste ano participou novamente do Festival, além da Semana da Música da EMUFRN.



O projeto Concertos Potiguares acontece graças à renúncia fiscal da Prefeitura do Natalatravés da Lei Djalma Maranhão e do aporte financeiro do Hospital do Coração, além do apoio da SEMURB e da Padaria Hora do Pão.



SERVIÇO



Projeto: Concertos Potiguares

Show: Trio Potiguar

Local: Auditório do Parque da Cidade

End: Av. Omar O' Grady, 8080, Candelária

Dia: 10 de dezembro - sábado

Hora: 16h

Acesso ao Parque: gratuito