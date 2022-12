Empregos RN: Últimas semanas para encerrar inscrições para estágio técnico da Otis em todo o Brasil

O programa visa desenvolver talentos e criar uma força de trabalho diversa e qualificada para a manutenção de elevadores e escadas rolantes.

Os estudantes que buscam iniciar sua carreira na indústria de elevadores e escadas rolantes têm uma nova oportunidade disponível. A Otis (NYSE:OTIS), a empresa líder mundial em fabricação, instalação e serviços desses equipamentos, está com mais de 50 vagas de estágio técnico abertas em todo o Brasil por meio do seu Programa Rota Escola. As inscrições podem ser realizadas entre 26 de setembro e 30 de dezembro de 2022 por meio do link https://portal.ciee.org.br/para-empresas/otis-programa-rota-escola/.

O Programa inclui treinamento dos estagiários por dez meses, oferecendo mais de 1.200 horas de capacitação teórica e prática referente ao funcionamento de elevadores e escadas rolantes. Posteriormente, os estagiários passam por uma avaliação para possível efetivação como técnicos e técnicas da Otis.

"A nossa taxa média de retenção desses jovens talentos é de 80%. O Rota Escola representa nosso compromisso com o desenvolvimento dos profissionais técnicos, que formam mais de 50% da nossa força de trabalho", diz a diretora de Recursos Humanos da Otis para a América Latina Cristiane Fiorezzi. "Um dos desafios que temos, particularmente no Brasil, é que o número de estudantes que frequentam as escolas técnicas está reduzindo. Então, colocamos em prática iniciativas como essa que nos permitem diminuir esse gap e formar um pipeline de talentos para preencher as necessidades do nosso negócio."

Há muito tempo a Otis está comprometida com a diversidade, equidade e inclusão como parte da cultura da empresa. Através deste programa de estágio, é possível oferecer oportunidades para estudantes - muitos dos quais são de comunidades sub-representadas - e contribuir para a inclusão de mais mulheres no setor.

"Desde 2019, as mulheres representam quase metade dos participantes do Rota Escola. Acreditamos que a diversidade é um diferencial competitivo e queremos que nosso time reflita as comunidades em que trabalhamos e vivemos. A Otis estimula o avanço de profissionais mulheres em todas as posições, inclusive nas de operações de campo", complementa Fiorezzi.

Quem pode participar?

Para se inscrever, é preciso ter, no mínimo, 18 anos e estar matriculado nos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica.

As vagas estão disponíveis em todas as regiões do país. No Sudeste, em São Paulo, Ribeirão Preto, Santos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Niterói. No Sul, em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Londrina. Já no Centro-Oeste, em Brasília e Goiânia. No Nordeste, em Aracaju, Salvador, Recife, Fortaleza, João Pessoa, Natal, São Luís e Teresina. E na região Norte, as vagas estão disponíveis em Belém e Porto Velho.

Programa de Bolsas de Estudos para Funcionários

A Otis também investe no aprendizado contínuo com outro programa de impacto: o de Bolsas de Estudos para Funcionários, que proporciona desenvolvimento e educação credenciada para qualquer funcionário que tenha trabalhado na empresa por, pelo menos, 12 meses completos.

Os profissionais da Otis podem se matricular em escolas técnicas (tecnólogos) e/ ou universidades reconhecidas pelo Ministério da Educação, incluindo graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. As despesas educacionais são pagas pela empresa, incluindo 100% das mensalidades, taxas e livros. No Brasil, atualmente, mais de 200 funcionários estão realizando seus estudos com o incentivo do Programa.

