Cosern, CREA/RN e órgãos fiscalizatórios realizam vistoria na estrutura do Carnatal

Veículo com tecnologia de termovisão será utilizado para vistoriar rede elétrica da área do Carnatal





Nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022, a partir das 15h, equipes técnicas da Neoenergia Cosern acompanhadas de representantes técnicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte (Crea/RN), do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBM/RN), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (Ibape RN), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) e da Vigilância Sanitária de Natal, irão realizar uma Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) na área reservada ao Carnatal.





"A vistoria integrada tem como objetivo garantir que todas as normas de segurança previstas para um grande evento, como o Carnatal, sejam cumpridas e que nenhum dos foliões, dos trabalhadores e organizadores da festa sejam expostos a quaisquer riscos", frisa o engenheiro eletricista da Neoenergia Cosern, Leandro Mota.





A presidente do CREA/RN, Ana Adalgisa, ressalta que a "meta é garantir que todos os equipamentos estejam dentro das normas exigidas e conferir se os serviços estão sendo executados por profissionais registrados".









SERVIÇO





Vistoria Carnatal 2022

Dia: 8 de dezembro de 2022

Horário: 15h

Acesso: Portão da Av. Lima e Silva.

Foto: Neoenergia Cosern/Divulgação





Sobre a Neoenergia Cosern