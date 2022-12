Rick Michel faz única apresentação do espetáculo Sinatra Forever em Natal

Os fãs de Frank Sinatra em Natal terão uma grande oportunidade de se emocionar ao som das memoráveis canções do ídolo durante única apresentação do mais célebre intérprete do cantor, Rick Michel, na cidade. Diretamente de Las Vegas, o artista levará o espetáculo Sinatra Forever para o Teatro Riachuelo, no dia 10 de dezembro, às 18h.





Com passagem por vários países, como Nova Zelândia, Japão, Canadá, Chile, e diversas cidades brasileiras, Rick Michel, que há mais de 20 anos homenageia ‘A Voz’, está em nova turnê pelo Brasil. Desta vez, além de voltar a Natal, o espetáculo Sinatra Forever tem apresentações no Rio de Janeiro (RJ), Poços de Caldas (MG), Ribeirão Preto (SP), Fortaleza (CE), Maceió (AL) e Recife (PE).





Em muitos dos espetáculos, Rick Michel teve em seu conjunto vários músicos que tocaram com o próprio Sinatra. Em Natal, ele também se apresentará com uma orquestra.





“Não se trata de uma imitação nem um tributo. Mas uma saudação, uma homenagem àquela considerada a voz mais marcante de todos os tempos”, destacam os produtores do cantor.





O repertório do espetáculo faz uma viagem pelas mais inesquecíveis canções de Frank Sinatra, como I’ve got you under my skin, New York, New York, Lady is a tramp, Fly me to the moon, além de Garota de Ipanema, que foi gravada por Sinatra num dueto com Tom Jobim.





Rick é reconhecido mundialmente como o mais célebre intérprete de Frank Sinatra, devido, principalmente, à grande semelhança com que reproduz a voz do astro durante a execução das canções. “Nunca ouvimos uma voz tão parecida com a de Frank Sinatra”, afirmou a revista Variety sobre o cantor.





A paixão de Rick Michel pelo astro surgiu ainda na infância. Influenciado pela mãe, fã de Sinatra, Rick começou a cantar como ele dentro de casa e, devido à impressionante semelhança, foi levado a transformar sua homenagem em espetáculo, conquistando os palcos do mundo. Além de cantor, Michel é ator e entertainer. Hoje, aos 68 anos, traz em seu currículo importantes passagens: ele já dividiu o palco com atores como Rich Little, Mickey Rooney, John Byner e Sherman Hemsley, e abriu shows de humor para Bobby Collins, John Pinette e Rita Rudner. Sua “declaração” a Sinatra vai além do show que trará ao Brasil - Rick Michel também escreveu e é estrela do espetáculo Frank... A musical journey. Veja mais em: www.frankamusicaljourney.com





Serviço:





Espetáculo Sinatra Forever

Data: 10/12/22

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Av. Bernardo Vieira 3775 (Shopping Midway Fall), Natal - RN

Horário: 18h

Censura: 14 anos (menores de 18 anos apenas acompanhado de pais ou responsáveis legais)

Ingressos: a partir de R$90,00