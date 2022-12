Diário Turismo Internacional: Turkish Airlines lança novo cartão-presente para voos no mundo todo

O novo serviço permite aos clientes presentear com cartões temáticos de viagens para os 129 países que opera









A Turkish Airlines, companhia aérea que voa para mais países do mundo, adicionou um novo produto aos seus passageiros: o Gift Card Turkish Airlines . A novidade permite aos clientes presentear com os cartões-presentes de voo, preparados em 10 conceitos diferentes, como: Ano Novo, Aniversário e Dia das Mães. O novo serviço pretende enriquecer a experiência de viagem, contribuir para a abordagem inovadora e digital da companhia aérea, além de acrescentar valor à imagem da marca.





Sobre o lançamento, Ahmet Olmış, Gerente Geral de Marketing e Vendas da Turkish Airlines, destacou: "Estamos trabalhando para proporcionar aos nossos hóspedes uma experiência privilegiada em todas as etapas de sua viagem. Graças ao nosso novo serviço, nossos hóspedes poderão presentear seus entes queridos com voos para todo o mundo com o cartão-presente da Turkish Airlines. Estamos confiantes de que este projeto será bem recebido pelos milhões de passageiros que transportamos em 129 países."





Na segunda fase do projeto será implementado o Corporate Gift Card, um cartão-presente corporativo para que as empresas possam fornecer a seus funcionários, clientes e parceiros de negócios um cartão pré-pago que pode ser usado para comprar voos da Turkish Airlines, como incentivos ou recompensas.





Além disso, o Gift Card também poderá ser oferecido aos passageiros para compensá-los pelos contratempos durante suas viagens.





Todos os passageiros podem acessar e adquirir o cartão-presente da Turkish Airlines por meio do link: https://www.turkishairlines.com/tr-tr/gift-card/gift-card-price-theme/